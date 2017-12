/ La cuenta de Twitter de Julian Assange ya no existe. El perfil del ciberactivista en la famosa red social ha desaparecido y los motivos son una incógnita, aunque hay muchas probabilidades de que esté relacionado con sus polémicas declaraciones sobre Cataluña .De hecho, hace solo unos días, la Cancillería (Ministerio de Exteriores) ecuatoriana pidió a Assange que se abstuviese de pronunciarse sobre la situación en Cataluña y le advirtió de su "obligación" de no dañar las relaciones internacionales de Ecuador con países como España , con el que Ecuador mantiene "lazos históricos y culturales".En una nota oficial, el Ministerio de Exteriores ecuatoriano subrayó además que las declaraciones del líder de Wikileaks no representan la posición de Ecuador, respaldó la "integridad territorial" de España y reiteró su posición de no intervenir en asuntos internos de otros países.El fundador de Wikileaks, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace más de cinco años, dictó recientemente una videoconferencia en la que se pronunció a favor de la independencia de Cataluña, que justificó como respuesta a la necesidad de cambiar el "orden mundial".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi