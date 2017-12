/ ¡Navidad 2017! Como cada 24 de diciembre el mundo entero celebró la noche de Nochebuena. Artistas venezolanos compartieron con sus seguidores parte de ese momento especial que muchos vivieron junto a sus familiares, unos con la tradicional cena y otros viajando por el mundo para disfrutar las festividades navideñas.Todos con un mensaje de paz y hermandad publicaron sus mejores deseos y fotografías a través de las redes sociales Personalidades como Maite Delgado, Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, Norkys Batista, Juan Carlos García, Anna Vaccarella, Camila Canabal, Gaby Espino y Édgar Ramírez compartieron sus mejores gráficas.Para mi esta noche es sumamente especial… Es una noche llena de hermosos recuerdos de mi vida entera; una noche llena de tradiciones q quiero q mis hijos gocen; una noche llena de familia! Ustedes no se imaginan lo importante q es para mi , mi familia…. lo es todo. Amense mucho, mantenganse siempre unidos, y aprovechen noches como esta, para voltear , ver a toda esa gente q tienen a su alrededor y decirles cuanto los aman. De eso se trata la NAVIDAD! Celebremos la vida! 🙏🏻❤️ #NocheBuenaUna publicación compartida de Gaby Espino (@gabyespino) el Dic 24, 2017 at 2:31 PSTTe lo pedimos Niño Jesus Por Venezuela 🙏🏻Una publicación compartida de Maite Delgado (@delgadomaite) el Dic 24, 2017 at 6:42 PSTEste año casi te me vas. Gracias por quedarte viejo. Apreciando cada momento • Early this year you almost went away. Thank you for staying old man, cherishing every moment #feliznavidad #merrychristmasUna publicación compartida de Edgar Ramirez (@edgarramirez25) el Dic 24, 2017 at 8:11 PST¡Bendiciones para todos! ❤️🎄🙏Una publicación compartida de Inger Mendoza (@ingermendoza) el Dic 25, 2017 at 4:53 PSTDeslizar Papá: Pero bueno Daniela, deja a tu mamá al lado mío, que celosa Yo: Ta bien, puej… 😂😂😂 Este grupete les desea Feliz Navidad!!! Los amamos ❤❤❤ Mi camisa @mandragoravzlaUna publicación compartida de Daniela Alvarado (@danialvarado323) el Dic 24, 2017 at 5:10 PSTXmas dinner EN FAMILIA,con la @mimilazod @sindylazo y la @wayuuprincessUna publicación compartida de L U I S F E R N A N D E Z (@luisfernandez14) el Dic 24, 2017 at 7:11 PSTGracias a todos ustedes mis amadísimos seguidores y amigos, por acompañarme en el camino… tenerlos cerca es una bendición #Feliz Navidad 🎄#familytime❤Una publicación compartida de Camila Canabal (@camilacanabal) el Dic 25, 2017 at 12:33 PSTEste día es para celebrar la Vida y el Nacimiento del Amor!! No permitas que se apague la ilusión en tu corazón hoy 24 de diciembre!! Que el Niño Dios, la Razón de nuestra FE, nos BENDIGA!!! Feliz Navidad!!! #RENACER #AMOR #FE #NIÑOJESUS #NAVIDAD #SANTAUna publicación compartida de Anna Vaccarella (@annavaccarella) el Dic 24, 2017 at 8:21 PSTNo hay nada en el Mundo q me llene mas de felicidad que compartir con mi familia y aunque en esta foto falta un gentiiiooo, mi @sebastianluttinger @migdalisvillarroel8 @batistalucina @diego_viloria13 les deseamos Feliiiz Navidad, #NorkysBatistaUna publicación compartida de Norkys Batista (@norkys_batista) el Dic 24, 2017 at 9:25 PSTHohohooooooo Feliz Navidad 🎄❤ #navidad #xmas #merryxmas #love #babyf #babyfxmasUna publicación compartida de Juan Carlos Garcia P. (@juancarlosgarciap) el Dic 24, 2017 at 8:43 PSTEsta familia Les desea una hermosa noche buena 🎄que tengan una Navidad llena de amor, unión y paz ❤️ les deseamos de corazón que el regalo mas grande que reciban esta noche sean los abrazos de quienes aman.. Hoy para mi es noche muy especial, es muy importante la noche de Navidad, desde que recuerdo siempre he estado al lado de mi familia y ese es el regalo que quiero darle a mis hijos todos los años de mi vida.. FELIZ NAVIDAD A TODOS!Una publicación compartida de Patricia Schwarzgruber (@pattyschwarzoficial) el Dic 24, 2017 at 4:42 PSTNoticia al DíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi