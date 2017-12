/ 725-83-92.No aguanto mi tentativa y parto como observador en una de las tantas caravanas que salen en plena víspera de navidad. Funcionarios de este ministerio montados en llevarle medicina al pueblo. Veo medicamentos elaborados en nuestro país, otros que provienen de la India, Bielorrusia, Cuba y de muchos países más.Al percatarme estoy rodeado de pastillas, jarabes, inyecciones, grageas, tratamientos, millones de medicamentos pulcramente tratados. Cada pedido es revisado. Acomodado en una bolsa con un cierre adhesivo y en una página muy bien descrita el nombre del beneficiario con todos sus datos más la descripción de cada una de las medicinas.Me entero de que estos equipos de trabajadores están conformados por todo el personal del Ministerio de Salud; de primero los vice ministros, siguen los funcionarios en cualquier escalafón, directores, coordinadores, asistentes, médicos, enfermeras y hasta conductores van semanalmente a cada hospital de cada capital de la república donde se refuerzan con un gran inventario que logra cubrir todas las necesidades en medicinas de ansiosos demandantes.Me animo y acompaño la caravana que va hasta el estado Trujillo, diez horas de carretera, la logística se despliega, llegamos a media noche y de una vez todos trabajan hasta la madrugada, hay que despachar, clasificar, ordenar y empacar todos los medicamentos.El trabajo sigue y se extiende durante todo el día, el calor nos agobia, pero nada detiene la meta planteada. El responsable de la operación es pulcro en sus datos, el trato hacia todo el equipo raya en la decencia y pulcritud, se dan ánimo, nada debe detener la operación, si algo falta inmediato y sin perder tiempo hay que ir a comprarlo, se tratan como hermanos, la solidaridad se expresa, mientras van informando directamente cada tres horas al Ministro de Salud, necesitan reportes, estadísticas, cobertura, envían fotos, llaman a cada responsable por municipio, la cobertura se extiende, todo debe llegar hasta las parroquias.Es lo que siempre quisimos ver en esta nuestra revolución, por fin han oído nuestros sentimientos, angustias y preocupaciones; estamos atendiendo en directo a todo el pueblo, escuchamos, mejoramos las necesidades de salud. Es una operación de impacto profundo. No se escatima logística a pesar de los trances económicos por los cuales todos sentimos que atraviesa la patria.A cada momento llegan vehículos y personal que inmediatamente es atendido con todos sus pedidos, les preguntan que más necesitan, que más les enviamos, tenemos esto, nos llegó tal medicamento. Los consejos no descansan. La cobertura se amplia.Que grande ha sido nuestro presidente Nicolás Maduro , crear un servicio tan eficaz donde cientos de hombres y mujer es atienden la mayor parte del día las demandas del pueblo procesan, llaman, es una verdadera atención personalizada.Pero esto no llega hasta los medicamentos, es que ahora hay una política responsable de equipamiento y remodelación en todos los centros de salud del país. Los equipos son de primera tecnología, van dejando los centros asistenciales con una alta calidad. La salud es la prioridad, pronto tendremos que tener importantes resultados tras estos logros, eso hay que medirlo, debemos mostrar lo que ahora la población disfruta, tenemos que reconocer a quienes han encontrado la gran formula de trabajar y obedecer las necesidades de la población.Y de paso todo es gratuito desde la llamada, los medicamentos se llevan hasta el hogar de los necesitados, se les toca la puerta, se procesan nuevas solicitudes, se hacen todos los esfuerzos por conseguir en cualquier parte del mundo lo que la gente demanda.Definitivamente en el Ministerio de Salud hay una revolución…Diciembre del 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi