/ El año 2017 fue especialmente dramático en la carretera, donde tres campeones en sus respectivas disciplinas se dejaron la vida cuando se encontraban de ocio o entrenando: la leyenda del motociclismo Ángel Nieto (13 veces campeón del mundo de motociclismo), el campeón estadounidense de MotoGP en 2006 Nicky Hayden y el ganador del Giro de Italia de 2011 Michele Scarponi.También fallecieron en el presente año dos campeones de Europa con el Real Madrid , el francés Raymond Kopa y Manuel Sanchís (padre), además del legendario Jake LaMotta, el púgil estadounidense que inspiró la película “Raging Bull” (“Toro Salvaje”) del cineasta Martin Scorsese.El mundo del tenis lamentó también la muerte de la checa Jana Novotna, campeona de Wimbledon y exnúmero 2 mundial.ENERO2. Esquí alpino. El esquí francés pierde a uno de sus monumentos: Jean Vuarnet, víctima de un accidente cerebrovascular a los 83 años. Oro en descenso en los Juegos de 1960, este pionero fue el primer campeón olímpico con esquíes metálicos y el inventor de la técnica de búsqueda de velocidad llamada “el huevo”.8. Zacharie Noah, ganador de la Copa de Francia de fútbol en 1961 con el Sedan, padre del campeón de tenis Yannick Noah y abuelo del jugador del basquetbolista de los New York Knicks Joakim Noah. Falleció en Yaoundé (Camerún) a los 79 años.12. Fútbol. El exseleccionador inglés Graham Taylor sucumbe a una crisis cardiaca a los 72 años. Su etapa al frente de Los Tres Leones (1990-1993) se salda con dos sonados fracasos: eliminación en la primera fase en la Eurocopa-1992 y en los clasificatorios para el Mundial-1994.20. Fútbol. Carlos Alberto Silva, el seleccionador que llevó a la selección olímpica brasileña a ganar la plata en Seúl-1988 y exentrenador de Sao Paulo, Atlético Mineiro y Oporto entre otros, fallece a los 77 años.FEBRERO6. Rugby. El legendario medio scrum sudafricano Joost van der Westhuizen, ganador de la Copa del Mundo en 1995, muere a los 45 años como consecuencia de la enfermedad de Charcot, una enfermedad neurodegenerativa incurable que se le detectó en 2011. El número 9 de los Bulls de Pretoria vistió la camiseta de los Springboks en 89 ocasiones, hasta su retirada en 2003.7. Ciclismo. El Tour de Francia pierde a su más anciano vencedor tras la muerte, a los 89 años, de Roger Walkowiak, ganador en 1956.12. Rugby. Sione Lauaki, que jugó 17 partidos con los All Blacks entre 2005 y 2008, muere a los 35 años víctima de los problemas renales y de corazón que le obligaron a retirarse.27. Fútbol. Mítico delantero del Everton en la década de los 60, con el que conquistó la liga inglesa en 1963, el escocés Alex Young muere a los 80 años.MARZO3. Fútbol. El balompié francés pierde a una de sus leyendas, Raymond Kopa, muerto a los 85 años tras una larga enfermedad. Héroe del Stade de Reims (1951-1956 y después 19596-1967), pasó por el Real Madrid , donde conquistó tres Copas de Europa al lado de estrellas como Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskas, aunque eso no le impide ganar el Balón de Oro en 1958. Fue la estrella de la selección francesa que acabó en tercera posición en el Mundial-1958.9. Moto. Anthony Delhalle, 35 años, vigente campeón de resistencia y miembro del Suzuki Endurance Racing Team (SERT), fallece en un accidente en el circuito de Nagano. En 2016 había conquistado su quinta corona consecutiva en la disciplina (2011, 2012, 2013, 2015 y 2016). También venció pruebas míticas de la resistencia como el Bol d’Or (2011 y 2016) y las 24 Horas de Le Mans (2014 y 2015).10. Auto/Moto. El británico John Surtees, único piloto de la historia en haber sido campeón de Fórmula 1 y de motociclismo de velocidad muere en Londres a los 83 años. Decano de los campeones del mundo de F1, ‘Big John’ se coronó al volante de un Ferrari en 1964, tras siete títulos mundiales sobre dos ruedas, 4 en 500 cc (1956, 1958, 1959, 1960), 3 en 350 cc (1958, 1959, 1960), todos a los mandos de las famosas MV Agusta. Pilotando en Fórmula 1 de 1960 a 1972, disputó 111 Grandes Premios, ganando seis de ellos y subiendo al podio 24 veces.10. Fútbol. Fallece a los 74 años en México el veterano entrenador uruguayo Aníbal ‘Maño’ Ruiz cuando se encontraba reconociendo el estadio de Veracruz poco antes de un partido con el Puebla. Dirigió a Paraguay en el Mundial de Alemania-2006.19. Ciclismo. El ganador del Tour de Francia-1967 y de la Vuelta a España-1969 Roger Pingeon muere a los 76 años.ABRIL18. Hockey sobre hielo. Augustin Bubnik, miembro destacado del equipo de Checoslovaquia campeón del mundo en 1949 y después prisionero político, muere a los 88 años. Plata olímpica en 1948, este atacante vio cómo, al igual que ocho de sus compañeros campeones del mundo, sus carreras se acabaron brutalmente en 1950, cuando el régimen comunista les acusó de espionaje. Tras un mes de torturas, Bubnik fue condenado a 14 años de prisión y enviado a un campo de trabajos forzados antes de ser amnistiado en 1955.22. Ciclismo. El ganador del Giro de Italia en 2011 Michele Scarponi muere tras ser atropellado por un camión durante un entrenamiento. A sus 37 años, el corredor italiano se encontraba en plena preparación para el Giro, carrera que había ganado seis años antes tras la descalificación por dopaje del español Alberto Contador. Vencedor de la Tirreno-Adriático en 2009, Scarponi también había sido sancionado por dopaje entre 2007 y 2008. La víspera del accidente, Scarponi había finalizado en la cuarta posición en la Vuelta a los Alpes, ganando la primera etapa disputada.30. Alpinismo. El suizo Ueli Steck, destacado alpinista con varios récords de velocidad en coronar cimas y dos veces ganador del Piolet de Oro (2009 y 2014), fallece en accidente cuando se aclimataba para ascender el Everest sin oxígeno y en menos de 48 horas.MAYO4. Auto/Rallys. Timo Makinen, estrella de los rallys en los años 1960/1970 desaparece a los 79 años. El piloto finlandés conquistó el prestigioso Rally de Gran Bretaña (RAC) tres veces consecutivas, entre 1973 y 1975, al volante de un Ford Scort.6. Bobsleigh. Fue hallado sin vida en su cama el estadounidense Steve Holcomb, de 37 años, oro olímpico en Vancouver-2010 y cinco veces campeón del mundo.20. Ciclismo. Albert Bouvet, que destacó en el ciclismo en pista en los años 1950/1960 antes de convertirse en director deportivo del Tour de Francia, fallece a los 87 años. Fue el único ganador francés de la París-Tours de 1956 a… ¡1998!22. Motocilismo. Nicky Hayden, fue atropellado por un automóvil en la vía pública cuando circulaba en bicicleta, cerca de Rímini (Italia) el 17 de mayo de 2017; sufrió un traumatismo severo en la cabeza y el pecho, y fue trasladado a un hospital local, donde se le diagnosticó daño cerebral, varios costillas rotas, femur y pelvis. Los daños cerebrales fueron de tal gravedad que no se pudo operar . El día 22 de mayo de 2017 falleció debido a la gravedad de las lesiones. ​29. Fútbol. Bogdan Dochev, exárbitro búlgaro, muere a los 81 años. Pasó a la historia por ser uno de los jueces de línea que participó en el Argentina- Inglaterra de México-86 en el que los sudamericanos se impusieron por 2-1 en el Estadio Azteca con doblete de Diego Maradona, el primero el de la ‘Mano de Dios’ y el segundo el considerado como el ‘Gol del siglo’.JUNIO1. Golf. Muere a los 94 años la leyenda del golf argentino Roberto de Vicenzo, vencedor del Abierto Británico-1967 y en tres ocasiones del PGA Tour (1957, 1966 y 1968), además de otros ‘majors’ en la categoría senior, ya que se mantuvo en activo hasta 2006, año en el que entró a formar parte del Salón de la Fama del Golf Mundial.5. Fútbol. El centrocampista marfileño Cheick Tioté (30 años, 52 internacionalidades) se desvanece mientras participaba en un entrenamiento con su club, el Beijing Enterprises chino. Ganador de la Copa de África de Naciones en 2015, había sido traspasado al fútbol chino tras siete años en el Newcastle.14. Ciclismo. Desaparece a los 75 años el holandés Hein Verbruggen, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) 1991 y 2005, además de miembro del Comité Olímpico Internacional de 1996 a 2005 y después de 2006 a 2008. Fue uno de los grandes responsables de la internacionalización del ciclismo en la época de dominio de Lance Armstrong, desposeído por dopaje de sus siete títulos en el Tour de Francia. En 2015, una comisión independiente dejó patente la gran proximidad que existía entre el dirigente holandés y el ciclista norteamericano, algo que habían negado los interesados.16. Olimpismo. Fallece de cáncer a los 81 años el dirigente deportivo puertorriqueño Héctor Cardona, presidente desde 2000 de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) y expresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) de 1991 a 2008.29. Fútbol. Francia pierde a uno de sus personajes del fútbol más emblemáticos, el presidente del Montpellier Louis Nicollin, fallecido a los 74 años de una crisis cardiaca. ‘Loulou’ era conocido por sus salidas de tono en la prensa, además de por haber llevado a su club desde las categorías amateurs, cuando lo compró en 1974, a la máxima categoría y el título de campeón de la Ligue 1 en 2012.JULIO13. Fútbol. El estadounidense Chuck Blazer, una de las piezas clave del escándalo de corrupción que estalló en la FIFA en 2015, muere a los 72 años. Exhombre fuerte y mecenas del fútbol en el continente americano, Blazer fue suspendido por la FIFA en julio de 2015 por haber aceptado sobornos.23. Fútbol. Fallece a los 66 años Waldir Peres, arquero del Sao Paulo entre 1973 y 1984 (es el segundo jugador con más partidos en la historia del club paulista tras Rogerio Ceni) y que participó con la selección de Brasil en los mundiales de Alemania-1974, Argentina-1978 y España-1982, el único en el que fue el ‘goleiro’ titular.AGOSTO3. Rugby. El excapitán de los All Blacks John Graham muere a los 82 años. Graham jugó con la mítica selección neozelandesa en 53 ocasiones entre 1958 y 1964, aunque también pasó a la historia por su feroz oposición al Apartheid. En 1960, durante una gira de los All Blacks en Sudáfrica, en pleno régimen de discriminación racial, quedó profundamente afectado por lo que vio y lo denunció a su regreso. Años más tarde se negó a asistir a encuentros contra los Springboks, de gira en Nueva Zelanda en 1991.3. Moto. El ex piloto de motos Ángel Nieto muere a los 70 años, ocho días después de sufrir un accidente de quad en Ibiza. Nieto fue 13 veces campeón del mundo (o 12+1 como decía él por superstición) en cilindradas pequeñas (50 y 125cc), conquistados entre 1969 y 1984, es decir, el segundo mejor palmarés del mundial de ciclismo de velocidad tras los 15 títulos del italiano Giacomo Agostini. También era muy conocido en España por haber sido el comentarista televisivo del mundial de motociclismo durante la edad de oro de este deporte y por su cercanía con los piloto s actuales. Todos los integrantes del Mundial se hicieron una foto detrás de una pancarta que decía ‘Gracias Maestro’ en el Gran Premio de Brno (Repúplica Checa), el primero tras su fallecimiento. Más de 45.000 moteros participaron en el homenaje celebrado en Madrid.7. Atletismo. Betty Cuthbert, icono del atletismo australiano, fallece a los 70 años después de luchar contra la esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa. Durante su carrera había establecido nueve récords del mundo y sigue siendo el único atleta de la historia, hombre o mujer , en haber ganado el oro olímpico en las tres pruebas de velocidad: 100m, 200m y 400m.20. Rugby. Colin Meads, jugador legendario de los All Blacks apodado ‘El Pino’ por su potencia, muere a los 81 años por un cáncer. El exsegunda línea está considerado uno de los grandes jugadores de la historia de este deporte.20. Halterofilia. El búlgaro Velitchko Tcholakov, bronce en los Juegos de Atenas-2004 en la categoría de +105 kg, muere a los 35 años. También subcampeón del mundo en 2003, fue suspendido por dopaje en 2008 durante cuatro años tras dar positivo en la víspera de los Juegos de Pekín.28. Rugby. Muere a los 67 años uno de los grandes jugadores irlandeses Willie Duggan, que vistió la camiseta verde en 41 ocasiones entre 1975 y 1984.29. Boxeo. La joven francesa Angélique Duchemin, campeona del mundo en la categoría pluma, fallece a los 36 años mientras se entrenaba.SEPTIEMBRE20. Boxeo. Jake LaMotta, legendario púgil murió a los 95 años en una residencia geriátrica víctima de una neumonía. Ganó un título mundial contra el francés Marcel Cerdan en 1949, aunque pasó a la historia por sus combates contra ‘Sugar’ Ray Robinson, uno de los grandes de la historia del boxeo, cuya única derrota en más de 130 peleas como profesional fue ante ‘Toro Salvaje’. LaMotta también será recordado por la película de Martin Scorsese ‘Raging Bull’ y la interpretación que hizo de él Robert De Niro, que ganó el Óscar por este papel en 1980.OCTUBRE18. Motociclismo. El piloto inglés Daniel Hegarty, de 31 años, sucumbe víctima de las heridas sufridas en el grave accidente ocurrido durante la disputa del Gran Premio de Macao ( China ).22. El atleta venezolano David Yáñez, de 35 años, es atropellado por un chófer ebrio cuando participaba en la media maratón de San José en Costa Rica.28. Fútbol. Manuel Sanchís Martínez, integrante del Real Madrid de los ye-ye que ganó la Copa de Europa en 1966 muere en Madrid a los 79 años. Padre de Manuel Sanchís Hontiyuelo, forman junto a los Maldini y los Busquets las únicas dinastías en las que un padre y un hijo han ganado la máxima competición europea de clubes.NOVIEMBRE7. Béisbol. El considerado como uno de los mejores lanzadores de su generación, Roy Halladay, de 40 años y autor en 2010 del 20º ‘partido perfecto’ de la liga estadounidense (eliminación de todos los rivales sin que éstos sean capaces de golpear una pelota), se estrella con su avión privado en Florida 7. Fútbol. El delantero Hans Schäfer, gran artífice del primer título mundialista para Alemania (1954) muere a los 90 años. Con su desaparición, sólo Horst Eckel sigue con vida de los integrantes del ‘Milagro de Berna’, aquella final en la que la Mannshaft se impuso para sorpresa de todo el mundo (3-2) a la Hungría que parecía imbatible, liderada por Ferenc Puskas. Schäfer jugó toda su carrera en el Colonia, entre 1948 y 1965, equipo con el que ganó dos títulos de Alemania (1962 y 1964).8. Fútbol. El exdelantero de la selección belga Josip Weber muere a los 52 años de un cáncer.13. Esquí. El esquiador francés David Poisson, especialista en descenso y bronce en el Mundial-2013, muere a los 35 años tras sufrir un accidente durante un entrenamiento en la estación canadiense de Nakiska.15. Jorge Delhon, abogado argentino acusado de haber cobrado comisiones en el marco del escándalo de corrupción de la FIFA , se suicida en Buenos Aires.18. Halterofilia. El turco Naim Süleymanoglu, triple campeón olímpico (1988, 1992 y 1996) y héroe en su país, muere a los 50 años en un hospital de Estambul tras sufrir un problema en el hígado. Apodado el ‘Hércules de bolsillo’ por su fuerza inversamente proporcional a su altura (1m47), Süleymanoglu batió 46 récords del mundo en su disciplina.20. Tenis. La exnúmero 2 mundial Jana Novotna, cuyo mayor triunfo en su carrera fue el título de Wimbledon en 1998, falleció de un cáncer a los 49 años. La tenista checa ganó 24 torneos en simples y 76 en dobles, entre ellos doce Grand Slams. Como jugadora de dobles ganó los cuatro ‘grandes’ torneos del circuito.20. Fútbol. El que fuera seleccionador de la selección olímpica de Polonia que alcanzó la final en los Juegos de Barcelona -92 (perdiendo ante España por 3-2), Janusz Wojcik, muere a los 64 años.20. Fútbol Americano. Terry Glenn, ganador de la Super Bowl-2001 con los New England Patriots muere a los 35 años tras sufrir un accidente de tráfico.23. Fútbol. Luis María Bonini, preparador físico argentino que trabajó durante décadas con Marcelo Bielsa, muere en Chile a los 69 años de un cáncer. El viaje de Bielsa para visitar a su colaborador moribundo sin permiso del Lille le costó al preparador su cese del club francés.DICIEMBRE11. Fútbol. Benjamin Massing, jugador de la selección camerunesa que en Italia-90 se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar unos cuartos de final mundialistas fallece a los 55 años de un infarto cerebral. Fue recordado su marcaje a Diego Maradona en el partido inaugural de aquella cita, en el que los Leones Indomables ganaron sorprendentemente a la Albiceleste.AFP