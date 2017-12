/ Legado es el título de la nueva producción discográfica de la Orquesta de Juan Formell y los Van Van , que bajo el sello de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) fue presentado el sábado, en el Salón 1930 del Hotel Nacional, de la capital cubana.El disco, rinde tributo a Juan Formell , creador de la orquesta, fundada el 4 de diciembre de 1969, quien con su obra musical, marcó pauta en la música popular e hizo bailar a varias generaciones de cubanos.Para Samuel Formell, director de la orquesta, este disco ha sido un verdadero reto, pues aunque el fonograma anterior, La Fantasía, fue presentado a pocos meses del fallecimiento de su padre, Juan estuvo al tanto de todos los detalles, "no participó en las grabaciones, pero sabíamos lo que quería. Y se cumplió con su concepto y deseo, incluyendo el título", asegura Samuelito.Por ello, Legado ha sido una responsabilidad muy grande, no solo para él como director, productor general y productor musical, sino para los integrantes de la agrupación.Además de defender el legado musical de Formell en concepto, esta producción contiene 14 temas, de ellos 11, creados por los propios integrantes de la orquesta, Legado Opening, Al paso de Samuelito y Yo no soy un mango, compartido con Alberto Alberto, Vamos a pasarla bien, de Abdel Rasalps (El Lele), Vanvanidina, de Armando Cantero, Culpable de nada y Legado de Vida, de Jorge Leliebre, Qué pena, de Boris Luna y Juan Ballestero, Vanvaneo, Hecho pá bailar y Anda, camina Juan, de Roberto Hernández.Se unen de manera especial y como tributo eterno, tal y como han decidido mantener en cada nuevo disco que produzcan, tres versiones de la autoría del creador de "La maquinaria", Te extraño, Porqué lo haces y Amiga mía.El Songo, ritmo creado por Juan Formell, mantiene el protagonismo sonoro de Legado, unido a la esencia de otros ritmos, que conforman la identidad musical de la mayor de las Antillas.También prevalece en cada tema, una especie de magia musical, enriquecida gracias a la pasión que cada intérprete y músico de la agrupación, le entregó a esta grabación, en la que compromiso artístico y sentimental, se entrelazan, para dar como resultado un producto de alta calidad y optimismo, valores que provocan en el público, alegría colectiva y que han hecho que Van Van, durante casi 50 años, sea catalogada como la orquesta insigne de la música popular cubana.Esta propuesta discográfica, contiene otro legado de Juan Formell, no menos entrañable. Y es que se unen en ella, tres de sus hijos, para dar continuidad a la historia del "Tren de la música cubana", Samuel Formell como director y en la batería, Juan Carlos Formell, en el bajo y Vanessa Formell, esta última, haciendo su debut oficial como voz femenina e integrante de la orquesta.Siguiendo también una tradición del cronista musical cubano, las artes del disco contienen aspectos que defendió siempre, el autor de Marilú, en cuanto a imagen. Por ello aparece en la portada la obra Identidad, del artista de la plástica, Michel Mirabal, quien también utiliza otras dos de sus creaciones, Huracán y Free-wifi.La fotografía a cargo de Iván Soca, atrapa la esencia de todo este fonograma y nos trae de vuelva a Juan Formell, en su sentido más humano.No menos meritorio resulta la labor de los ingenieros de grabación y sonido en estudio, Alejandro Pulido y Ernesto Nodarse, respectivamente, así como la mezcla, a cargo del ingeniero Mario Aracíl y la masterización realizada por Carlos Álvarez.Mario Escalona, director de la EGREM, considera que el hecho de que la música cubana, esté en un buen momento y que la industria musical, haya sido reconocida en el parlamento cubano como concepto a potenciar para lograr rubros exportables y en defensa de la identidad de un país, es parte de la historia y del resultado del trabajo de la orquesta liderada por Juan Formell y recientemente por Samuelito, durante todos estos años.Los Van Van, son la Patria, aseveró, son la permanencia y resistencia en busca de caminos y rutas para defender el valor que posee la historia musical cubana y darla a conocer por el mundo. Este disco, es el resultado musical no solo de una orquesta, sino de la orquesta que ha representado y representa los valores de un país, de ahí el compromiso y la responsabilidad que tiene la EGREM, en la promoción y comercialización del mismo.Legado, en los próximos días y antes de que concluya el 2017, será promovido en vivo en las actuaciones que realizará la orquesta en Colombia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi