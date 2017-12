/ El hasta ahora intocable Mánchester City , que encadena victoria tras victoria, llega con total tranquilidad al final del año 2017, donde este martes tiene lugar el tradicional ‘Boxing Day’, con Mánchester United (2º) y Chelsea (3º) intentando apurar sus pequeñas opciones de pelear por el título.La 19ª jornada, que se cerró el sábado, dejó al City de Josep Guardiola todavía con más aura de futuro campeón, como líder disparado del campeonato, sumando un 17º triunfo consecutivo que le permitió colocarse con 13 puntos más que el segundo, el Mánchester United, que empató en Leicester.A dos victorias del registro de ganados está el Mánchester CityEn el Mánchester City , con 18 triunfos y un empate en 19 jornadas, se piensa ya en un récord: el de victorias consecutivas en las grandes ligas europeas, que está en 19 y lo ostenta el Bayern de Múnich… de Guardiola (2013-2014). Está por lo tanto a dos de alcanzarlo.La primera de ellas podría llegar el miércoles, ya que el Mánchester City no jugará el martes en el ‘Boxing Day’. Su partido de esta jornada será en el campo del Newcastle (15º). Después vendrán duelos ante Crystal Palace y Watford, para tratar de establecer un nuevo récord.Antes de ese partido habrán jugado Mánchester United y Chelsea, este martes, como locales ante Burnley (7º) y Brighton (12º), respectivamente.El reto será poder vencer y presionar en cierta forma a un City al que sólo una debacle parece poder alejarle del título. El United está a 13 puntos y el Chelsea está a 16, cuando la Premier League entra en su segunda vuelta.En el United el río baja revuelto tras los últimos resultados.El sábado empató 2-2 en el Leicester, recibiendo un gol en el descuento, apenas unos días después de su eliminación en los cuartos de final de la Copa de la Liga ante el Bristol City de la segunda división, también recibiendo un tanto en el descuento final.El técnico portugués José Mourinho no ha ocultado su enfado, tildando a algunos de sus jugadores de demasiado inocentes en un partido “fácil de ganar”.Por su parte, el Chelsea está a 3 puntos de la segunda plaza del United y por el momento parece más realista pensar en el subcampeonato que en poder revalidar su título nacional. En la 20ª jornada, los Blues reciben en Stamford Bridge a un Brighton instalado en la zona media (12º), en un partido en el que volverá el atacante español Álvaro Morata, al que su equipo echó de menos el sábado en el empate 0-0 en el campo del Everton.Otro de los puntos de atracción del día estará este martes en Wembley, donde el Tottenham y el Southampton abrirán el ‘Boxing Day’.El Tottenham es quinto, a un punto de la zona Champions que marca el Liverpool (4º), y tiene además el aliciente de un posible logro para su atacante Harry Kane, que lleva 53 goles en el año natural. Está por lo tanto a uno de alcanzar al argentino Lionel Messi Barcelona ) como máximo anotador de 2017 en los grandes campeonatos.La ‘Pulga’ ya no jugará más hasta el inicio del nuevo año, con lo que Kane tiene una oportunidad servida en bandeja. El Mánchester City descansará en el Boxing Day, pero el miércoles buscará ponerse a un triunfo de la marca del Bayern Múnich, cuando se enfrente al Newcastle.Programa de la 20ª jornada de la Premier LeagueMartesTottenham – SouthamptonBournemouth – West HamChelsea – BrightonHuddersfield – StokeMánchester United – BurnleyWatford – LeicesterWest Bromwich – EvertonLiverpool – SwanseaMiércolesNewcastle – Mánchester CityJuevesCrystal Palace – ArsenalClasificación: Pts J G E P GF GC dif1. Mánchester City 55 19 18 1 0 60 12 482. Mánchester United 42 19 13 3 3 41 14 273. Chelsea 39 19 12 3 4 32 14 184. Liverpool 35 19 9 8 2 41 23 185. Tottenham 34 19 10 4 5 34 18 166. Arsenal 34 19 10 4 5 34 23 117. Burnley 32 19 9 5 5 16 15 18. Leicester 27 19 7 6 6 29 28 19. Everton 26 19 7 5 7 24 30 -610. Watford 22 19 6 4 9 27 34 -711. Huddersfield 22 19 6 4 9 17 31 -1412. Brighton 21 19 5 6 8 15 23 -813. Southampton 19 19 4 7 8 18 25 -714. Stoke 19 19 5 4 10 22 40 -1815. Newcastle 18 19 5 3 11 19 29 -1016. Crystal Palace 18 19 4 6 9 16 29 -1317. West Ham 17 19 4 5 10 19 35 -1618. Bournemouth 16 19 4 4 11 15 28 -1319. West Bromwich 14 19 2 8 9 14 27 -1320. Swansea 13 19 3 4 12 11 26 -15AFPCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi