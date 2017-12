/ Ofrecer sexo como regalo de Navidad no es una buena idea , debido a que de esta manera puede hacerse que se conciba más como una obligación que como un producto de la pasión, advierte la sexóloga Nikki Goldstein citada por The Daily Mail.(Lee también: Promesa de amor llevó a una pareja a perder 180 kilos )Asimismo, la especialista en sexología establece que tener que intimar por obligación en ocasiones especiales, puede dejar una sensación de una tarea "especial" .Por otra parte, la doctora cita que habría que hacerlo principalmente "para sentirse más cerca de nuestras parejas , estar de mejor humor con ellas y más unidos, ganar en intimidad, así como sentir placer y disfrutar de algo juntos".La opinión de Goldstein es que estas cosas no se consiguen necesariamente cuando ofreces sexo como regalo, sino que deben "desarrollarse los 365 días del año". Por ello, señala la experta, si bien no es obligatorio tener sexo cada día del año, en todo caso debería practicarse habitualmente y no ser algo excepcional que ocurre principalmente en fiestas y celebraciones.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi