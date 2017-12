/ El Táchira pareciera que está más cerca de una tragedia que de un estallido o implosión social, aunque la situación no dé para más. La situación se agravó luego del cese de las protestas, la instauración de la asamblea nacional constituyente y las narcoelecciones regionales en donde la gobernadora puesta a dedo por AD indicó que iría a donde fuese necesario para resolver los problemas de la región andina, pero resulta que fue a los lugares necesarios para que el régimen tuviese legitimación, la ANC obtuviera rango de legalidad luego de arrodillarse ante ella y, por supuesto, para cumplir su objetivo principal, vestir al régimen de demócrata y apoyar las narcoelecciones municipales.Hoy el Táchira está siendo humillado, pisoteado y engañado por la MUD-PSUV, allí no hay combustible, hay colas para surtir gasolina aun cuando las bombas están cerradas, muchos han durado un par de días en cola, sin comida y corriendo el riesgo de ser víctimas de la delincuencia, las colas se pueden ver en ambos canales, en contravía, de noche y de día. Los tachirenses no tienen efectivo, viven el día a día como una verdadera odisea, les quitan la luz hasta seis veces por día, los dejan sin Internet y sin agua potable, muchos cocinan con leña, pues tienen meses sin gas doméstico, las colas en las panaderías y supermercados no cesan, prácticamente no hay transporte y los abuelos de la tercera edad hacen hasta dos cuadras de cola para cobrar su miserable pensión, la cual no les alcanza ni para un par de zapatos. La frontera con Colombia está colapsada, son miles los venezolanos que la cruzan a diario huyendo de la desgracia llamada socialismo y de las mentiras de una falsa oposición que ha jugado al beneficio propio y del régimen.Es curioso que nadie hable del Táchira más allá de decir "no hay gasolina", cuando esta situación está siendo tan crítica que está comprometiendo y afectando a estados vecinos como Barinas, Mérida y Zulia, pues no hay trasporte hacia allá, no hay combustible en el camino y la decadencia cada vez es mayor, lo cual indica que Venezuela está en el abismo, en un callejón sin salida en donde al menos en el Táchira la MUD ha sido culpable y su gobierno regional ha demostrado en un par de meses ser peor que cuando Vielma Mora estuvo haciendo de las suyas por allí.Hoy no hay derecho ni moral para quejarse de esta situación quienes hacen vida en cargos públicos con el nombre MUD, pues ellos fueron a elecciones convocadas por la ANC a sabiendas de que esto podía suceder, incluso a sabiendas de que pueden ocurrir cosas peores, pero aun así la han legitimado por todas sus vías y es por ello que lamentándolo mucho las decisiones tomadas por ella y los actos emanados son totalmente legales, así que espero por fin esto les haya servido y se hayan dado cuenta de que esta dictadura jamás saldrá con métodos clásicos de la democracia porque estos siempre terminarán legitimándola, no saldrá con la MUD, pues ya es más que evidente su complicidad y tampoco saldrá con quienes se hacen llamar resistencia pero tienen la misma actitud que la MUD-PSUV. Esto se acabará cuando la ciudadanía pase sobre la clase política de izquierda MUD-PSUV y se organice bajo objetivos y defensa para tomar las calles de manera indefinida y solicitar el respectivo apoyo internacional que sea necesario.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi