/ Una usuaria a través de su cuenta en Twitter, manifestó (sin filtro alguno) su descontento por los juguetes "chimbos" que le llegaron con las cajas navideñas de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap).@tanislaco, una venezolana que se identifica en la red social como "revolucionaria y 100% Chavista" , no aguantó dos pedidas y mostró al jefe de Estado, Nicolás Maduro , la calidad del Niño Jesús que regalarán sus padres a los niños del 23 de enero, este año.En la foto compartida por la mujer identificada como Tania, se observan juguetes "tapa amarilla" acompañado de un contundente mensaje: "Decidimos no aceptarlos".@Nicolas Maduro mi presidente camarada estos son los juguetes que el estado mayor le envio a los clap del 23 de enero para los niños y decidimos no aceptarlos pic.twitter.com/o5jYKSQM8A— tania (@tanislaco) December 23, 2017Ver imagen en Twitter@ErikaPSUV camarada estos son los juguetes que el estado mayor quiere entregar a los clap del 23 de enero para los niños no son los mismo que usted entrego nosotros le cumplimos nuestros niños merecen algo mejor y no recibimos ni nada pic.twitter.com/IbJFEKoutm— tania (@tanislaco) December 23, 2017@dcabellor camarada estos son los regalos que quieren dar a los clap para los niños del 23 de enero caracas pic.twitter.com/YBbMAq8H4j— tania (@tanislaco) December 23, 2017#23Dic Estos son los juguetes entregados por el Gobierno a una familia del 23 de Enero para estas Navidades pic.twitter.com/mNNtmSWoQS— Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de diciembre de 2017