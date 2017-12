/ A estas alturas, hay muy pocas cosas que Nicole Kidman no haya hecho en el cine. Sus transformaciones van desde deslumbrar como la estrella de un burdel hasta encarnar a Virginia Woolf en un biopic, pasando por ser una madre muerta (¡spoiler!) preocupada por sus dos hijos alérgicos a la luz del sol. En su última iteración, la australiana va a recuperar el bronceado que ya le vimos en El chico del periódico —una película, por otro lado, que no vio nadie—, lo que sumado a una peluca muy diferente a su melena rubia habitual la convierten en alguien prácticamente irreconocible.La actriz ha asumido este nuevo look para su próxima película, Destroyer , un thriller de acción en el que interpreta a una detective de policía de Los Ángeles. Su personaje debe recuperar el contacto con viejas amistades que hizo cuando trabajó de agente encubierta en una banda criminal porque su líder reaparece después de muchos años.Destroyer está en pleno rodaje ahora mismo y a los mandos del proyecto se encuentra la realizadora Karyn Kusama, cuya excelente La invitación ganó muchos adeptos en las plataformas de streaming el año pasado . Si todo va según lo previsto, la película debería llegar a los cines en 2018, año en el que Kidman también tiene pendiente estrenar la superproducción Aquaman y el nuevo trabajo como director del actor Joel Edgerton, Boy Erased . Aunque quizá la mayor expectación entre los fans de la actriz esté con el próximo estreno de la segunda temporada de Big Little Lies , confirmado por HBO esta pasada semana.Nicole Kidman doesn’t look like Nicole Kidman these days… https://t.co/LAi6w5ooja pic.twitter.com/dkknlEEjvJ— E! News (@enews) 12 de diciembre de 2017Internacionales | 12:02pm | 25-12-2017 | Yliana BrettUn muerto y diez heridos en Ecuador por explosión en un restauranteCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi