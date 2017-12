/ Carolina Contreras A @carolaalzLa primera sede de Suniland Park , ubicada en el Tolón Fashion Mall de Caracas, celebró este 18 de diciembre su segundo aniversario de entretenimiento para los más pequeños de la casa. En medio de música, sorpresas y la visita de Santa Claus, este centro de diversión recibió a más de 300 visitantes que se acercaron para cantar cumpleaños."Estamos muy orgullosos de alcanzar nuestro segundo aniversario. Suniland Park para nosotros es un sueño que empezó en esta sede y que hemos replicado a tres sedes más para ofrecerle una propuesta de entretenimiento infantil completamente distinta, donde los niños y niñas pueden interactuar, desarrollar sus capacidades motoras y trabajar su independencia porque pueden jugar sin intervención de sus padres", comentó Juan Carlos Sandoval, Gerente de Operaciones de Suniland Park .La sede de Tolón Fashion Mall en Caracas es la primera de cuatro sedes de este parque bajo el formato indoor playground , atracciones no electrónicas ubicadas bajo techo y espacios controlados, lo que permite ofrecer seguridad y tranquilidad a los padres y representantes.Este espacio, cuenta con 1500 metros cuadrados y recibe aproximadamente 4 mil niños y niñas al mes.El concepto de Suniland como parque es completamente venezolano y todas sus atracciones son traídas de Europa, cuidando cumplir con los más exigentes parámetros internacionales de seguridad infantil. "Suniland es nuestro aporte al país. Seguimos creyendo en Venezuela y en su gente; y esperamos seguir abriendo sedes de nuestra propuesta", aseguró Sandoval.Gracias a todos los que compartieron con nosotros el segundo aniversario de Suniland Park Tolon 😀😀😀 La pasamos buenísimo 😘 Mil gracias por venir y un abrazo a todos 🤗🤗🤗 y hasta el próximo cumpleaños 🎉🎈🎁 #sunilandpark #cumpleaños #fiesta #birthday #party #sunilandcctolon #indoorplayground #parkA post shared by Suniland Park (@sunilandpark) on Dec 19, 2017 at 2:22pm PSTVia Con información de nota de prensaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi