/ La navidad está llena de símbolos, música, tradiciones y alimentos, por lo que es imprescindible decorar la casa y preparar todo lo necesario para compartir con la familia y amigos este 24, 25, 31 de diciembre y 1ro de enero.En Venezuela la principal decoración es el pesebre , una representación del nacimiento de Jesús en Belén en la que se colocan tantas figuras, edificios, ríos, cascadas, luces, animales de plástico o cerámica y plantas como deseen.Sin embargo, uno de los símbolos que identifica a la navidad en todo el mundo es el tradicional árbol decorado. Tal es la fama que tiene esta decoración que las ciudades compiten por colocar los árboles más grandes e iluminados en las plazas más céntricas o reconocidas. Además, el encendido se ha convertido en una fiesta para algunos países.Origen del Árbol El origen del arbolito de navidad se encuentra en misterio, ya que las leyendas y los mitos tanto paganos como cristianos rodean esta tradición.Por ejemplo, se cree que los primeros arbolitos fueron decorados por las tribus celtas, quienes celebraban en la misma época que navidad el nacimiento del dios del sol y la fertilidad, Frey . La planta le colocaban el nombre de Yggdrasil en honor al árbol de la vida de la mitología nórdica, en donde viven los dioses más importantes en la punta del árbol.Estas tribus tenían como costumbre la sacralización de elementos naturales porque su mitología se basaba en ello.En Alemania se cree que el arbolito de navidad surgió en el siglo VIII con San Bonifacio , quien viajó de britania (actual Reino Unido) a germania (hoy Alemania) para predicar el evangelio cristiano.Luego de lograrlo, San Bonifacio viajó a Roma y a su regreso encontró a las tribus locales celebrando un sacrificio en un árbol de roble (símbolo de Odín, el máximo dios nórdico). Por ello, decidió derribarlo.San Bonifacio cortando el árbol de Odin - Cortesía: primeroscristianos.com Cuenta la leyenda que al primer hachazo un fuerte viento derribó el árbol, lo que hizo que las tribus entraran en pánico y aceptaran al cristianismo. Por ello, le preguntaron a San Bonifacio cómo debían celebrar la navidad, tomando para ello un pequeño abeto que se encontraba al lado del roble caído y lo señaló como símbolo del amor perenne de Dios, y lo adornó con manzanas (que simbolizaban las tentaciones) y velas (que representaban la luz de Cristo que viene a iluminar el mundo). La historia toma cuerpo porque supuestamente un día el religioso decidió colocar los obsequios en el árbol situado frente a la iglesia del poblado.Otro relato se desarrolla en Inglaterra en el siglo XVIII, cuando la reina Carlota decide instalar en uno de los salones del palacio un árbol de pascua, adornado con guirnaldas, luces, juguetes y regalos. La costumbre se propagó después en Estados Unidos.Símbolo moderno Tras el pasar de los siglos, el árbol de navidad fue pasando de ser un símbolo religioso y tradicional a ser uno de las formas más comerciales de representar la temporada decembrina.Se suele acompañar al árbol de navidad con un pesebre (en el caso venezolano) o un San Nicolás en otras partes del mundo. Además, se le colocan regalos en la base y se decoran con cualquier cantidad de detalles, luces, figuras y cintas.Para los más modernos también se han fabricado árboles hechos con puros bombillos LED, fibras lumínicas, con pantallas y hechos solo con el reflejo de luces.Árbol de navidad en Atenas, Grecia - Cortesía: EFE. Sin embargo, el significado que tiene el arbolito de navidad en la actualidad es diferente a lo que popularmente se cree. El papa Juan Pablo II explicó en una audiencia realizada en 2004 que "en invierno, el abeto siempre verde se convierte en signo de la vida que no muere […] El mensaje del árbol de Navidad es, por tanto, que la vida es ‘siempre verde’ si se hace don, no tanto de cosas materiales, sino de sí mismo: en la amistad y en el afecto sincero, en la ayuda fraterna y en el perdón, en el tiempo compartido y en la escucha recíproca". Se cree, de acuerdo al cristianismo, que los colores que se le coloquen al arbolito pueden tener un significado en concreto. Por ejemplo:- El azul, para las oraciones de reconciliación.- El plateado, para las de agradecimiento.- El dorado, para las de alabanza.- El rojo, para las de petición.- Estos colores, junto con el verde del árbol mismo, tal vez sean los más tradicionales para los adornos navideños. Además, cada adorno también tiene un significado:- Estrella: colocada generalmente en la punta del árbol, representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando a la estrella que guió a los Magos hasta Belén.- Bolas: en un principio San Bonifacio adornó el árbol con manzanas, representando con ellas las tentaciones. Hoy día, se acostumbra a colocar bolas o esferas, que simbolizan los dones de Dios a los hombres.- Lazos: Tradicionalmente los lazos representan la unión de las familias y personas queridas alrededor de dones que se desea dar y recibir.- Luces: en un principio velas, representan la luz de Cristo. En Venezuela Así como en casi todo el mundo, en Venezuela también se decoran árboles de navidad para toda la temporada decembrina, que por lo general abarca los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero (hasta el Día de la Candelaria, el 2 de febrero).Lo más generalizado es utilizar bambalinas, luces y cintas para decorarlo y ubicarlo en la sala de las casas o en las recepciones de las zonas públicas. Cuando el árbol es público y muy grande, suele colocarse en las plazas principales o en los espacios más transitados de los centros comerciales.Arbolito ubicado en Barinas (estado Barinas) - Archivo Como se mencionó anteriormente, algunas personas siguen la tradición comercial de colocar los regalos (o señuelos de regalos) debajo del árbol, mientras que los más tradicionalistas ubican el pesebre debajo o cerca del arbolito.En las sedes de las instituciones públicas no se colocan los arbolitos por Decreto oficial, pero sí se instalan los pesebres de diversos motivos. Algunos tienen alegorías a los programas sociales del Gobierno, otros a tradiciones específicas de la región donde se encuentren, incluso suelen innovar con los materiales de fabricación.En Caracas, el Metro permite que colegios, fundaciones y otras organizaciones instalen un pesebre por cada estación, algunos hechos con los mismos boletos de viaje, otros con madera, telas, materiales de reciclaje y cerámica.Las plazas también suelen estar decoradas con pesebres y en algunas ocasiones con árboles de luces, que iluminan las noches venezolanas para los más pequeños.