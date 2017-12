/ Caracas. En víspera de la Nochebuena más de 30 niños y niñas hospitalizados en el Hospital Dr. Victorino Santaella de Los Teques, recibieron obsequios por parte de la alcaldesa del municipio Guaicaipuro Wisely Álvarez y de la Fundación Néstor Alejandro.La mandataria local señaló, que han llevado un poco de alegría y de sonrisa este 23 de diciembre a los niños y niñas de nuestro hospital, en edades comprendidas desde los tres meses hasta los nueve años, "niños que están pasando por un momento difícil de salud, pero que bueno estamos trayéndole en estos momentos alegría, recreación, obsequios, aguilandos risas, pinta carita, piñata, y una torta para compartir", indicó.Álvarez destacó, que están haciendo entrega a los padres y madres de estos pequeños, en nombre del Presidente de la República Nicolás Maduro del bono navideños, además de hacer los enlaces necesarios con mi equipo social para que puedan obtener su tarjeta de hogares de la patria, para así darle un poco de apoyo y aliento y poder decirle que no están solos y que aquí está la revolución con ellos".En la actividad estuvieron presentes el director del Hospital Dr. Victorino Santaella, José Luis Odreman, Yelitza González, directora de Desarrollo Social y presidenta de la Fundación Néstor Alejandro.Por su parte Andrés González de 8 año edad, comentó "me entregaron un balón de fútbol, me gusta mucho ese deporte, le agradezco a la alcaldesa por haber venido y también felicitarla".También Yeli Dávila de 7 años de edad, expresó sentirse contenta por el obsequio entregado por parte de la alcaldesa Wisely Álvarez, "me gusta mucho mi regalo".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi