/ La selección venezolana de fútbol Sub 20 hizo historia este 2017 al lograr el subcampeonato del Mundial organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) que se disputó en Corea del Sur entre el 19 de mayo y el 11 de junio.La Vinotinto empezó su camino exitoso con el Suramericano Sub 20 disputado en Ecuador entre los meses de enero y febrero. Allí Venezuela avanzó al hexagonal final con cuatro puntos, empatando todos sus encuentros. Empató a un gol con Perú, contra Uruguay y Bolivia empató a cero goles, lo mismo ocurrió en el último juego contra Argentina.En la ronda final, los dirigidos por Rafael Dudamel lograron su segunda clasificación al mundial de la categoría con siete puntos producto de dos derrotas, 0-2 contra Argentina y frente a Brasil 0-1, un empate frente a Colombia a un gol, y dos victorias: Ecuador 4-2 y Uruguay 3-0.Para el Mundial, Venezuela quedó emparejada en el grupo B con las selecciones de Alemania, Vanuatu y México. El debut Vinotinto, ante el país europeo, despertó la ilusión en todos los venezolanos que se volcaron a apoyar a la selección.Con goles de Ronaldo Peña y Sergio Córdova la selección nacional derrotó a los alemanes en primer partido del grupo B. En el segundo encuentro, Venezuela goleó a Vanuatu 7-0 con goles de Williams Velásquez, Adalberto Peñaranda, Samuel Sosa, Jan Hurtado, Sergio Córdova por partida doble y hasta el arquero Wuilker Fariñez de penal. Venezuela culminó invicta en la fase de grupos con 10 goles a favor y sin recibir ninguno, tras vencer a México 1-0 con gol de Sergio Córdova, tanto que sería escogido como el mejor del certamen.En ese partido, Córdova recibió el balón dentro del área luego de un pase de Peñaranda que lo dejó mano a mano con el guardameta mexicano y luego de driblarlo definió con la pierna izquierda.En los octavos de final el combinado nacional se enfrentó a Japón. En los 90 minutos quedó igualado a 0. Ya en el tiempo extra, en el minuto 108 el capitán vinotinto, Yángel Herra marcó de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Ronaldo Lucena.Al estar entre los ocho mejores del mundo, los venezolanos mejoraron la actuación del Mundial de Egipto 2009 donde llegaron hasta los octavos.Ya en los cuartos de final, Venezuela enfrentó a Estados Unidos y los venció 2-1 con goles de Adalberto Peñaranda y Nahuel Ferraresi, ambos en el tiempo extra. El gol estadounidense lo hizo Jeremy Ebobbise, siendo el primer tanto encajado por la defensa nacional.Primera vez que una selección masculina llegaba semis de un torneo Fifa, igualando las actuaciones de la vinotinto sub 17 femenina que en el 2014 y 2016 quedó en el cuarto lugar.Un duelo suramericano se disputó en las semifinales de esa copa del mundo. Venezuela y Uruguay se verían nuevamente tras enfrentarse dos veces en el Suramericano de Ecuador, que dejó una victoria vinotinto y un empate.A los dos minutos de haber iniciado el segundo tiempo, el defensor venezolano Josua Mejía cometió penal sobre Agustín Canobio que el capitán uruguayo, Nelson De La Cruz convirtió en gol.En el minuto 90 Samuel Sosa empató agónicamente el encuentro con un gol de tiro libre tras una falta cometida sobre Yángel Herrera, obligando a jugar otro tiempo extra.Tras una prórroga sin mayores emociones, salvo un remate al palo de Jan Hurtado en el minuto 119, el juego se fue a penales. Durante la tanda, el guardameta venezolano, Wuilker Faríñez, se convirtió en héroe tras atajar dos disparos. El último a De La Cruz, quien le había convertido durante el partido.De esta manera, Venezuela por primera vez disputaría una final de un campeonato Fifa y superaban la actuación de las chicas sub 17.La final sería ante Inglaterra , quienes en el minuto 43 anotaron el único gol del encuentro por intermedio de Calvert-Lewin. En el minuto 74, Peñaranda fue derribado en el área y el arbitro cobró penal a favor de Venezuela La oportunidad de empatar el compromiso y devolverle el sueño a los venezolanos de conseguir el campeonato estuvo a cargo del propio Peñaranda, pero su remate fue detenido por el portero inglés, Freddie Woodman, ahogando el grito de gol de más de 30 millones de venezolanos. Inglaterra se llevó la copa y Venezuela lograría un histórico subcampeonato, siendo recibidos como héroes en Venezuela tras la disputa del mundial.La marcha de Venezuela con este grupo ha sido extraordinaria, dando resultados a un trabajo de dos años y medio que incluyó numerosos módulos de trabajo y amistosos, y dejando una camada de jugadores como Fariñez, Peñaranda, Herrera y compañía que serán la generación que intentará llevar a la selección absoluta a su primer Mundial de mayores en el año 2022.www.el-carabobeno.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi