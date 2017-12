/ El papa Francisco instó este lunes a que se retome "un diálogo sereno" entre todas las partes en Venezuela , durante su mensaje de Navidad que pronunció asomado al balcón de la logia central de la basílica de San Pedro."Confiamos Venezuela al Niño Jesús para que se pueda retomar un diálogo sereno entre los diversos componentes sociales por el bien de todo el querido pueblo venezolano", deseó.Antes de impartir la tradicional bendición "Urbi et Orbi" de Navidad, el mensaje de este año del pontífice Francisco se centró en la situación de los niños en una larga lista de países donde sufren por los conflictos aún existentes."Por esta razón, mientras el mundo se ve azotado por vientos de guerra y un modelo de desarrollo ya superado que sigue provocando degradación humana, social y ambiental, la Navidad nos invita a recordar la señal del Niño y a que lo reconozcamos en los rostros de los niños, especialmente de aquellos para los que, como Jesús, "no hay sitio en la posada", comenzó su mensaje.También citó a "los niños de Oriente Medio, que siguen sufriendo por el aumento de las tensiones entre israelíes y palestinos" y también recordó a los de Siria y los de Yemen y a los "que sufren en Sudán del Sur, en Somalia, en Burundi, en la República Democrática del Congo, en la República Centroafricana y en Nigeria".Ya es una tradición que Francisco dedique su mensaje de Navidad no solo a anunciar el nacimiento de Jesús sino a repasar las guerras y tensiones que provocan sufrimiento, esta vez citando a los niños.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi