/ Una actualización que incluía multitud de mejoras y optimizaciones para el smartphone, aunque ni rastro del ansiado sistema de desbloqueo mediante el reconocimiento facial estrenado por el OnePlus 5T. Sin embargo, eso está a punto de cambiar, tal y como ha dejado ver el CEO de la compañía.El reconocimiento facial no es algo nuevo en Android. Sin embargo, la irrupción del iPhone X de Apple y su novedoso –y a la vez exclusivo- sistema de reconocimiento facial 3D, denominado Face ID, ha propulsado una marea de réplicas. OnePlus ha sido uno de esos fabricantes, que no tardaba mucho en ofrecer una medida de seguridad similar en su OnePlus 5T. Una funcionalidad que pronto estará disponible en el OnePlus 5.El OnePlus 5 se actualizaba el pasado viernes con OxygenOS 5, una actualización mayor que incluía Android 8.0 Oreo, pero además una larga lista de mejoras integradas por el propio fabricante. No obstante, entre las novedades ofrecidas por OnePlus, rápidamente se comprobó que el sistema de reconocimiento facial del OnePlus 5T no se encontraba entre éstas.Cámara frontal del OnePlus 5 con reconocimiento facialAnte la insistente petición de los usuarios, deseosos de ver dicha función de seguridad en sus smartphones, el CEO de OnePlus, Carl Pei, ha querido informar a sus clientes en un mensaje navideño que el OnePlus 5 pronto recibirá el citado sistema de seguridad.