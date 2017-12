/ La campeona en sillas de ruedas en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, Marieke Vervoort, anunció en una entrevista a un medio de comunicación londinense que sus "fuerzas se han consumido " y pidió someterse a una eutanasia debido a que no soporta vivir más por el dolor."No quiero sufrir más, esto es muy difícil para mí, cada día me deprimo más y más. Nunca tuve esos sentimientos pero no puedo más", relató la ganadora de tres medallas paralímpicas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi