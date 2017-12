/ Los boricuas Ricky Martin, Luis Fonsi y Chayanne han decidido celebrar la Navidad en su natal Puerto Rico, isla que se ha visto muy afectada por los efectos del Huracán María, que causó devastaciones en septiembre pasado.Los artistas puertoriqueños han disfrutado del sol de la isla, ya que estaban acostumbrados a la nieve, como según muestran en sus redes sociales Ricky Martin ha llegado a Puerto Rico con su novio, Jwan Yosef , y han ve tomando el sol frente a las altas temperaturas.🌴☀️🌴Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el Dic 24, 2017 at 1:28 PSTPor su parte, el interprete del hit que le dio la vuelta al mundo este 2017, "Despacito", Luis Fonsi , ha mostrado en Instagram una fotografía aérea del Castillo San Felipe del Morro, la fortificación española del siglo XVI construida en un extremo de la casco histórico del Viejo San Juan de la capital puertorriqueña."Ya estoy en mi isla querida. Hoy visito los pueblos de la montaña a repartir juguetes para los niños. Todo por los niños", señala también Fonsi en otra foto en la que se ve en un helicóptero dispuesto a llevar regalos a los más pequeños.(Lea también: Causas del distanciamiento entre Luis Fonsi y Daddy Yankee) El no menos famoso, Chayanne, desde Puerto Rico ha enviado un mensaje ecológico: "enfocados en el área centro de la isla, el equipo de recuperación".Puerto Rico celebra este año una de sus Navidades más amargas al sufrir todavía, más de 3 meses después, los efectos del huracán María, que a su paso por la isla dejó un saldo provisional de 64 muertos y daños por cerca de 94.000 millones de dólares.Dame la mano paloma para subir a tu nido…🎶 Que me han dicho que estas sola…🎶 Pásenla bien con alegría y en familia. 🎄¿Quien canta conmigo? #yosoypuertorico #puertorico #navidad #christmas #feliznavidadUna publicación compartida de Chayanne™ (@chayanne) el Dic 24, 2017 at 3:36 PSTSi quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi