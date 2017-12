/ MADRID.- Los principales partidos españoles valoraron de manera positiva el discurso de Nochebuena del rey, centrado en la situación política de Cataluña, mientras que los independentistas criticaron que el monarca no hablara del triunfo de esta opción en las elecciones catalanas del pasado día 21.En su tradicional discurso de estas fiestas, el rey Felipe VI se refirió explícitamente a Cataluña y pidió al nuevo Parlamento catalán, elegido el pasado día 21, que respete “la pluralidad” de la región, a la vez que advirtió de que la nueva etapa que se abre no puede conducir “al enfrentamiento y la exclusión”, sino a recuperar la estabilidad y la serenidad.En las elecciones de hace cuatro días, las fuerzas independentistas consiguieron la mayoría en el Parlamento autonómico, aunque el partido ganador fue Ciudadanos (liberales), que consiguieron 36 escaños de los 135 que componen la Cámara.España es hoy una democracia madura, donde cualquier ciudadano puede pensar, defender y contrastar, libre y democráticamente, sus opiniones y sus ideas; pero no imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás #MensajeNavidad pic.twitter.com/LUNzBOGlE0— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) December 24, 2017El gubernamental Partido Popular (PP, centroderecha) destacó hoy del mensaje del monarca su llamamiento a la tranquilidad y aseguró que en su partido se sienten muy satisfechos del “liderazgo de concordia y ambición de futuro que representa el Rey de España”.El portavoz del PP, Pablo Casado, señaló que el rey “volvió a ponerse al frente de la sociedad española para reclamar que sigamos viviendo juntos”.Por su parte, los socialistas consideraron “globalmente positivo” el mensaje del monarca y destacaron que Cataluña “merece un Gobierno preocupado y ocupado por los problemas de los catalanes”.El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que hoy ejerció de portavoz, valoró también que Felipe VI aludiera a otros problemas de España como, además de Cataluña, son el empleo, la desigualdad, el terrorismo, la corrupción, la inserción europea, el medio ambiente y el cambio climático y la violencia de género.El portavoz de Ciudadanos, Jose Manuel Villegas, consideró que “el discurso del rey nos representa a la mayoría de los españoles orgullosos del proyecto que nos ha permitido convivir en Democracia” y emplazó a los independentistas a que “regresen al marco legal de la Constitución”.Villegas coincidió con el monarca en reconocer el “proyecto de éxito” que ha sido la historia de España de los últimos cuarenta años, pero recordó que “hay que reconocer las cosas que no funcionan todo lo bien que deberían y por eso España necesita, a día de hoy, un nuevo impulso de reformas y de modernización”.Estas opiniones contrastan con las de los partidos independentistas catalanes, que consideran al monarca identificado con las políticas del Gobierno central.El portavoz de (JxCat, Juntos por Cataluña) -la lista encabezada por el expresidente Carles Puigdedont- Eduard Pujol, afirmó hoy que el rey en su discurso “voluntariamente o por omisión, obvia la voluntad de los catalanes en las urnas”, en referencia a la mayoría que consiguieron los partidos independentistas el pasado día 21. EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi