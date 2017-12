/ El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en repetidas ocasiones aseguró que no aplicaría el indulto al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplió 10 años de prisión en la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP (Diroes) culpado por crímenes de lesa humanidad."Yo no voy a dar indulto", "él (Fujimori) tiene el derecho de pedir el indulto, yo no lo firmaré", expresó Kuczynski en unas declaraciones a la prensa realizadas el 22 y 24 de julio de 2017 .Asimismo, el pasado 25 de septiembre el mandatario señaló en una entrevista para el diario Correo de Perú que "por el momento esto es un tema médico nada más no es un tema legal ni judicial" dando a entender que los doctores se encontraban evaluando al expresidente para aprobar o no el indulto.#Memoria Las veces que el Presidente @ppkamigo negó que indultaría a Alberto Fujimori #PPKIndultoFujimori https://t.co/AakG4E2gaw pic.twitter.com/XR1LAN8AFi— Mario Cartagena (@mdmacart) 25 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi