Los cuentos inspirados en milagros navideños suelen ser pura fantasía, pero acciones como la de esta historia nos hacen imaginar que la magia sí existe y se encuentra en los corazones de la gente buena. El restaurante Brief Encounter de Bellevue en Seattle, Estados Unidos, figuró en varios medios por lo ocurrido con uno de sus clientes este diciembre, y es que todos se llevaron una gran sorpresa.Dejaron $ 3 mil dólares Un hombre y su esposa, quienes usualmente comen en el local, terminaron su platillos y pagaron la cuenta que marcaba $ 39 dólares. Hasta el momento, todo iba normal, pero cuando la mesonera se percató de la gigantesca propina que le habían dado simplemente quedó en shock.La boleta tenía escrito este mensaje atrás:"Ustedes hacen un gran trabajo aquí. Cuando yo tenía siete años lavaba platos y mi madre cocinaba en un restaurante como este. Éramos muy pobres y no teníamos dinero en Navidad. Afortunadamente, esto ayudarla a que todos tengan unas mejores fiestas".Un Santa Claus anónimo Tras el evento, se supo que este gentil personaje cuyo nombre es Dwayne Clarck es fundador de una comunidad para asistencia social y también un empresario. En una entrevista con ABC, la dueña del local, Melanie Bard aseguró que en un principio no sabían quién había sido el misterioso "Santa Claus", pero que luego lo reconocieron por su regular asistencia al sitio. Por su parte, Clark afirmó que su intención era ayudar, alegra e inspirar a otros a que valoraran el trabajo de los demás y se motivaran a ser más generosos en Navidad."Solo quería hacer algo para Navidad, en agradecimiento a mi madre que ya no está con nosotros. Vi lo duro que trabajaba para personas que no siempre le agradecían".La gran suma de dinero fue repartida entre los 12 camareros, es decir, cada uno recibió 250 dólares para sus fiestas.