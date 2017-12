/ Los opositores venezolanos Antonio Ledezma y María Corina Machado celebraron este domingo la excarcelación de más de 30 personas relacionadas con las protestas de 2014 y 2017 y pidieron terminar con la "tiranía" del Gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro "Así es como ‘liberan’ los terroristas a sus rehenes. Los recibimos con emoción y admiración; y con una nueva razón para sacar de una vez a la tiranía, por lo que hoy le han hecho a estos valientes venezolanos", escribió en su cuenta de Twitter la exdiputada María Corina Machado.Por su parte, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, que escapó del arresto domiciliario en el que se encontraba desde 2015 y viajó a España hace unas semanas, también utilizó esta red social para afirmar que con la decisión de aplicar medidas sustitutivas de cárcel a casi 40 personas se ha "reconocido que sí hay presos políticos en Venezuela "."Lo que está más que reconocido es que sí hay presos políticos en Venezuela y que esa ilegítima y fraudulenta (Asamblea Nacional) Constituyente no podrá con la dignidad de ciudadanos que tienen limpias sus conciencias", publicó.Este sábado, la Comisión de la Verdad, encabezada por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, informó que había recomendado a la Justicia que se le aplicarán beneficios a "más de 80 presos".La oposición y la ONG Foro Penal ha informado a lo largo de hoy que la cifra de liberados asciende casi a 40 personas, entre las que se encuentran varios galardonados por el premio Sájarov por el Parlamento Europeo hace unas semanas y que reconoce a defensores de los Derechos Humanos.La liberación de los calificados por la oposición de "presos políticos" es una de las exigencias de los antichavistas en la negociación que mantienen con el oficialismo en República Dominicana para buscar una salida a la crisis que vive Venezuela desde hace meses.El chavismo por su parte pide el reconocimiento de la ANC, órgano plenipotenciario compuesto solo por chavistas y no aceptado por la oposición.El diálogo se reanudará el 11 y 12 de enero en Santo Domingo.Tanto Machado como Ledezma decidieron no participar con sus partidos en estos diálogos ya que, han reiterado en varias ocasiones, busca dar continuidad a la "dictadura" de Maduro Con información de EFE.noticieros.televisa.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi