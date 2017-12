/ Carolina Contreras A @carolaalzEfraín Mogollón presentó su última colección LatinProvenza en los espacios de Spazio di Casa en La Castellana. Allí los asistentes pudieron ver la más reciente propuesta de éste maracayero en la que los vestidos, las blusas y los jeans fueron los protagonistas de la pasarela.Siempre a la vanguardia de las últimas tendencias Mogollón creo piezas en las que resalta la feminidad de quien las vista.Vestidos largos en colores rosados, blancos y negros con estampados florales que recuerdan los campos del Mediterráneo, en ellos se pueden apreciar el trabajo preciso de Mogollón en el que los vuelo s, las caídas y los escotes resaltan los atributos de la mujer . Asimismo las blusas tienen su sello característico con volantes y vienen en seda, shantug y ciberlina que aportan vivacidad sofisticación y vivacidad.Los jeans por otra parte están intervenidos con tela de algodón dándoles un aire rebelde a esta icónica pieza.En esta oportunidad Mogollón busca destacar dos piezas: una franela estampada con la frase "Latinoamérca Hermosa" en color crudo que puede ser usada de manera informal y un otra unisex, en la primera vez que el diseñador crea también para los hombres.Esta vez la colección la comprenden 40 piezas que buscan estar en el guardarropa de cualquier mujer LATINPROVENZA SS18 . . 📷@alejandroleech Models: @mariaisabelgonzalezc @ohstepd // @starmodelv @callbackmodels MakeUp: @judith.padron PhAssistant: @ggomezphotography . . . . #latinprovenzass18 #lpbyefrainmogollon #newcollection #springsummer #ss18 #latintalent #venezuelantalent #venezuelaA post shared by ByEfrain Mogollon (@byefrainmogollon) on Oct 16, 2017 at 3:24am PDTLATINPROVENZA campaign SS18 Photo: @alejandroleech Models: @ohstepd @mariaisabelgonzalezc MakeUp: @judith.padron PhotoAss: @ggomezphotography Video: @marvinvicente . . . . . #byefrainmogollon #latinprovenza #latinprovenzass18 #ss18 #newcollection #campaignA post shared by ByEfrain Mogollon (@byefrainmogollon) on Dec 15, 2017 at 3:54am PSTLATINPROVENZA -Strong Women- . . . . #latinprovenzass18 #newcollection #campaign #byefrainmogollon #latinprovenza #ss18A post shared by ByEfrain Mogollon (@byefrainmogollon) on Dec 15, 2017 at 4:22am PSTMemories of Paris ByEM showroom PFW SS18 Model: @charlotterichardo 📷 @jeisonrod #latinprovenzass18 #ss18 #newcollectionA post shared by ByEfrain Mogollon (@byefrainmogollon) on Nov 6, 2017 at 6:40pm PST💥Talento Nacional @byefrainmogollon🔝 ・・・ -PROVENZA- WrapSkirt SS18 . . . . #latinprovenzass18 #latinProvenza #ss18 #stripe #linen #desighner #design #talentonacional #propuestas #diseñador #stripes #musthave #foryou #❣️A post shared by Te Lo Dateo (@telodateo) on Nov 13, 2017 at 5:56pm PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi