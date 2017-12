/ LIMA.- El director ejecutivo para América de la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, lamentó el indulto otorgado al expresidente peruano Alberto Fujimori, al considerar que es el resultado de “una vulgar negociación política”.“En lugar de reafirmar que en un estado de derecho no cabe un trato especial a nadie, quedará para siempre la idea que su liberación fue una vulgar negociación política a cambio de la permanencia de @ppkamigo (Kuczynski) en el poder”, escribió en su cuenta de Twitter.El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó hoy el indulto humanitario a Fujimori, de 79 años, condenado a 25 años de cárcel por la autoría mediata de las matanzas de 25 personas en 1991 y 1992 perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.Lamento indulto humanitario a Fujimori. En lugar de reafirmar que en un estado de derecho no cabe un trato especial a nadie, quedará para siempre la idea que su liberación fue una vulgar negociación política a cambio de la permanencia de @ppkamigo en el poder. pic.twitter.com/ZZ0R9q70gs— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) December 25, 2017“El presidente de Perú, en uso de sus atribuciones, que le confiere la Constitución, ha decidido conceder el indulto humanitario a Alberto Fujimori y otras siete internos más”, precisó un comunicado de la Presidencia de la República.El documento informó de que Fujimori presentó la solicitud el pasado 11 y que una junta médica lo evaluó y determinó que padece de una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.Asimismo, que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad.El pasado jueves, el jefe de Estado se salvó de ser destituido por el Congreso con los votos de abstención del legislador Kenji Fujimori y otros nueve legisladores del partido Fuerza Popular, lo que fue considerado el inicio de una alianza a favor del indulto para Alberto Fujimori.Fuerza Popular, liderado por la hija mayor del exmandatario Keiko Fujimori, había anunciado que votaría a favor de la destitución de Kuczynski, así como otros grupos políticos de oposición.Ese día, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, afirmó que el gobierno no negocia indultos y rechazó que hubiera recibido una solicitud de indulto por parte del mismo Fujimori. EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi