El 2017 ha sido muy acontecido en todos los escenarios posibles: Económicos, políticos y sociales. El mundo del espectáculo y del entretenimiento no se queda atrás, pues en lo que va de año han fallecido diversos personajes famosos.La industria del entretenimiento ha aportado innumerables artistas, entre ellos, actores, cantantes, guitarristas entre otros.La segunda semana de marzo, murió el compositor y guitarrista estadounidense Chuck Berry , quien había anunciado el lanzamiento de su nuevo disco y quien fue considerado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos.Se le recuerda por las canciones: "Roll Over Beethoven" (1956), "Rock and Roll Music" (1957) o "Johnny B. Goode" (1958), tuvieron gran éxito en todo el mundo.Por otro lado, el recordado guitarrista John Abercrombie, falleció el 22 de agosto de 2017 rodeado de sus seres queridos en New York, esto debido a una insuficiencia cardíaca con relación a una embolia. Abercrombie es considerado una leyenda del jazz contemporáneo.Por último, se puede recordar al actor estadounidense y comediante Jerry Lewis quien murió en las Vegas por causas naturales el pasado 20 de agosto. "El botones", "El rey de la comedia", "The ladies man", "El ceniciento", "The nutty professor" o "Mr. Saturday Night" son algunos de sus trabajos más aplaudidos por los espectadores. Lewis falleció a sus 91 años.