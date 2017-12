/ Desde que Estados Unidos reconoció Jerusalén como capital de Israel, la cantidad de niños palestinos retenidos por las fuerzas israelíes ha aumentado de acuerdo con la organización Defensa Internacional de Niños-Palestina (DCIP, en inglés) que denuncia la violación sistemática contra los menores de edad."Las fuerzas israelíes ignoran abiertamente la reglamentación para abrir fuego y el derecho internacional, mientras disfrutan de una total impunidad por su conducta ilegal", asegura la representante de la organización Ayed Abi Eqtaish.La DCIP precisó que Israel ha detenido a 148 niños palestinos desde el discurso de Jerusalén de Trump hace dos semanas.Israel has detained 148 Palestinian children since Trump ’s Jerusalem speech 2 weeks ago https://t.co/7o3AcL1Mxd pic.twitter.com/pyQBJPZa2a— The IMEU (@theIMEU) 22 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi