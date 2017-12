/ Varios se sorprendieron cuando Selena Gómez (25) y Justin Bieber (23) retomaron su pololeo. Pero la más afectada ha sido Mandy Teefey, madre de la cantante. Tras vivir una difícil relación cuando eran jóvenes, la dudas de Teefey no son gratuitas. Esto, pese a que ambos artistas se han mostrado muy felices a juntos los últimos días.Es por ello que los medios especializado aseguran que Selena ha intentado mostrarle a su madre que el canadiense no planea romperle el corazón nuevamente. El sitio HollywoodLife.com conversó con una fuente cercana a la cantante y publicó la confianza que tiene la voz de XX de que esta situación se resuelva positivamente."Mandy es realmente protectora con Selena, y no quiere que se lastime de nuevo, pero Selena es una mujer adulta y saldrá con quien quiera. Selena sigue diciéndole a Mandy que Justin es una persona diferente ahora, y que realmente ha trabajado sus antiguos problemas. Pero que ella no está convencida de ello. Mandy le ha dicho a Selena que no quiere ver a Justin y ha dejado en claro que ella piensa que esto ha sido una mala noticia. Selena le ha suplicado a Mandy que le dé otra oportunidad a Justin", publico el medio.Las suerte tampoco está muy de lado de Bieber, ya que en medio de esta situación, el portal TMZ, aseguró que el canadiense se contactó con Hailey Baldwin, una antigua pareja, lo que habría generado problemas con Selena. Como parte de su renovación espiritual la voz de "What do you mean?" está tratando de enmendar los daños que ha cometido a terceros y la joven modelo sería uno de ellos.www.metro.prCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi