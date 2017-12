/ La cuenta del fundador de Wikileaks, Julian Assange , fue desactivada este 24 de diciembre por motivos aún desconocidos. La página aún se encuentra en el buscador de Google , pero al ingresar al link se informa que la misma no existe.Varios internautas han opinado que el fundador de Wikileaks podría haber eliminado su cuenta, mientras otros piensan que la página podría haber sido directamente bloqueada por la red de microblogging.Sin embargo, Wikileaks comentó que Assange no tenía ninguna intención de desactivar su cuenta en la red social.(Lea también: Bill Gates piensa crear una ciudad inteligente )Este 18 de diciembre entraron en vigor en Twitter nuevas regulaciones que permiten eliminar a cualquier usuario de la plataforma por estar vinculado con los llamados grupos de odio. Aparentemente, el caso de Assange no corresponde con este criterio, por lo que varios internautas han expresado su indignación contra la red social.Sin embargo, señala IBT, el bloqueo de Assange por parte de Twitter es poco probable debido a que su cuenta no contraviene las nuevas normas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi