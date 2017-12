/ El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este lunes a través de su cuenta en Twitter que ha "liberado la carga" contra el "asalto" a la frase "Feliz Navidad"y que gracias a él la gente vuelve a estar orgullosa de decirla."La gente está orgullosa de nuevo de decir 'Feliz Navidad' de nuevo. Estoy orgulloso de haber liderado la carga contra el asalto a nuestra preciada y hermosa frase. FELIZ NAVIDAD!!!", afirmó Trump People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault of our cherished and beautiful phrase. MERRY CHRISTMAS!!!!!— Donald J. Trump (@realDonald Trump ) 25 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi