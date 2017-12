/ El ex presidente Alberto Fujimori fue grabado junto a su hijo el congresista Kenji Fujimori en la clínica donde se encuentra recluido tras a caída de su presión arterial y arritmia cardíaca.(Lee también: Rusia llamó a la no injerencia en el diálogo venezolano )En el material se puede apreciar el momento en el que padre e hijo leen el comunicado de Presidencia de la República , en donde se percatan que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) concedió el indulto humanitario al ex jefe de Estado , quien cumplía una pena de 25 años de prisión por los casos La Cantuta y Barrios Altos.Culminada la lectura, un sonriente Alberto Fujimori acaricia a su hijo . Este le responde con otro gesto de cariño y además con un beso en la frente.El indulto por razones humanitarias otorgado por PPK a Alberto Fujimori ha generado distintas posiciones entre los políticos del mundo.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi