El periodista deportivo y experto en béisbol, Andriw Sánchez, conversó este lunes sobre las hazañas y las decepciones en el béisbol nacional durante este 2017, deporte que destacó al venezolano José Altuve, quien fue clave en el triunfo de Los Astros de Houston."Esta temporada de José Altuve es una de las mejores que ha tenido un pelotero venezolano, sobre todo en la forma como lo hizo, que fue a su manera", afirmó. Señaló que estos aspectos posicionaron a Altuve como "el más valioso", no solo como "el rey del contacto, sino como el rey del bateo".Con respecto al fracaso del equipo criollo en el Clásico Mundial de Béisbol, indicó que se debieron a muchas razones, como "ausencias y fallas en el bateo" pese a tener un buen equipo. Sin embargo, considera que " no se debe juzgar a Omar Vizquel como manager de la selección".(Lea también: Hernán Rodríguez: Fue un gran hito deportivo la hazaña de la Sub-20 en ser subcampeones) En cuanto a la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), comentó que tanto Los Leones del Caracas como Los Navegantes del Magallanes "han tenido una metamorfosis". No obstante, cree que la final " la disputarán Los Cardenales de Lara con Los Tigres de Aragua".