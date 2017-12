/ No son pocas las críticas hacia este organismo estatal ante la práctica de difundir información nutricional de poca veracidad que solo busca justificar la escasez y la crisis alimentaria, tal como la idea de que "comer solo una papa brinda cerca de la mitad de nutrientes necesarios para una ingesta diaria".Como quien "tapar el sol" con un dedo y desestimar la dura crisis que atraviesan los venezolanos para llevar un plato de comida a casa, los llamados Cómites Local de Abastecimiento y Producción (Clap), que en realidad se han convertido en mecanismo de control social para el régimen, publicaron en su sitio web el paso a paso de una receta que reta la capacidad de asombro del venezolano: hallacas de chivo.No solo se trata de una burla para quienes lidian con la escasez y los altos precios de la carne y el pollo, este último ya ha superado la barrera de los 120.000 bolívares el kilo. También incluyen una serie de ingredientes incomparables para el ciudadano de pie. La cebolla, por ejemplo, se vende desde 100.000 bolívares el kilo, es decir, prácticamente un mes de sueldo mínimo establecido tras el último aumento en 177.000 bolívares.Merideños "celebran" la navidad con escasez de gasolina y gasParecen olvidar además las dificultades para hallar la harina de maíz, producto indispensable en la dieta del venezolano para sus tradiciones arepas y empanadas. Un kilo de artículo de marca Pan es revendido desde 25.000 bolívares, en algunos comercios del este de Caracas se comercializa en 80.000 bolívares.Ni hablar la tocineta ahumada que también se requiere para esta preparación, y cuyo precio es superior a los 400.000 bolívares además de las aceitunas cuyo kilo se comercializa en 600.000 bolívares.La receta:Para el guiso de chivo:• 2 piernas y el costillar de un chivo grande con su espinazo, cortados en trozos. • 2 limones partidos por la mitad, sin semillas. • 1 cebolla picada en cuartos. • 1 zanahoria grande picada en trozos. • 4 hojas de laurel. • 8 hojas de cilantro. • 3 tallos enteros de cebollín, picados finamente. • 1 cabeza entera de ajos, limpios y machacados. • 1 pimentón verde, picado en cuadritos. • 8 ajíes dulces, picados en cuadritos. • 1 rama pequeña, entera, de apio España, picada finamente. • 1 tallo entero de ajoporro, no muy grueso, picado finamente. • 1 manojo de perejil, picado finamente. • 2 tazas papas cocidas, picadas en cuadritos. • 2 tazas de apios cocidos, picados en cuadritos. • 1 cucharada de comino. • 1 cucharada de orégano seco, recién molido. • 6 cucharadas de aceite onotado • Sal al gusto.Para la masa:• 3 kilos de harina de maíz amarillo. (si no puedes darle el color con aceite onotado) • 1 litro de caldo de gallina o pollo. • 2 litros de agua. • 1 taza de aceite onotado. • Sal al gusto.Para el armado de la hallaca:• 3 kilo de hojas para hallacas, lavadas y secas. • œ kilo de pimentón rojo en tiritas. • œ kilo de tocineta ahumada, sin cuero, cortada en trozos de 4 cm de largo. • 1 kilo de aceitunas rellenas en conserva, escurridas.www.venezuelaaldia.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi