/ Catar , el hermano díscolo del Golfo, se ha alejado de la esfera de Arabia Saudí y, a golpe de talonario, ha buscado tejer alianzas alternativas mientras ha pasado seis meses en el ostracismo, aislado por sus tradicionales socios árabes, en una crisis diplomática sin precedentes en la región.El temporal se desató el 5 de junio, cuando Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Egipto se unieron para denunciar a viva voz que el pequeño emirato rico en gas patrocina el terrorismo, una acusación refutada tajantemente por el régimen que dirige el emir Tamim bin Hamad al Zani.El cuarteto rompió las relaciones diplomáticas con Doha -medida a la que se sumaron, en varios grados, otros diez países árabes y africanos- y desde el primer día aplicó medidas de presión, entre las que va aparejado un bloqueo comercial y el cierre de sus respectivos espacios aéreos a los vuelo s cataríes.Estas medidas , inéditas en las relaciones diplomáticas del Golfo, no han servido para obligar a Catar a aceptar ninguno de los puntos de la lista de exigencias que el cuarteto le puso sobre la mesa y que Doha considera una violación de su soberanía en toda regla.La demanda más espinosa es la clausura de la cadena de noticias panárabe Al Yazira, molesta para las monarquías del Golfo y para Egipto porque ha servido como altavoz para opositores en esos países, entre ellos grupos islamistas como los Hermanos Musulmanes o Hamás, cuya cúpula residió en Doha hasta poco después del inicio de la crisis.En orden diplomático, el cuarteto exigió el cierre de la base militar turca en Catar y su alejamiento de Irán, pero lejos de plegarse a esas peticiones, Doha ha tomado el camino opuesto.En búsqueda de soluciones En agosto Catar restableció las relaciones diplomáticas con Irán, que llevaban año y medio suspendidas, y recurrió a Ankara para comprar los alimentos que le dejó de exportar Arabia Saudí, a la vez que permitió el aumento de las tropas turcas en su territorio.La diplomacia catarí también ha llevado a cabo un trabajo ingente para recabar apoyos entre las potencias mundiales, para lo que ha negociado millonarios acuerdos de compra de armamento con Rusia , Francia, Reino Unido, Italia y EEUU.Durante la crisis, EEUU, país que cuenta con una importante base militar con 10.000 soldados en ese país, ha mandado mensajes contradictorios.Mientras que el secretario de Estado, Rex Tillerson, ha tratado de apoyar la labor mediadora de Kuwait, el presidente Donald Trump secundó abiertamente las quejas árabes por el supuesto apoyo catarí al terrorismo.A lo largo de seis meses, la crisis se ha estancado, puesto que ninguna de las partes ha cedido ni ha tomado nuevas medidas de presión , al margen de las constantes críticas mutuas vertidas a diario a través de la prensa y de la petición de Baréin de que se suspenda a Catar del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).Aunque no han llevado a cabo ese extremo, los monarcas del CCG sí le hicieron el vacío a Al Zani en la cumbre que celebró el grupo en Kuwait a comienzos de diciembre, a la que mandaron solo representación ministerial.Mientras tanto, el bloqueo prácticamente no ha tenido efectos palpables para los cerca de 2,7 millones de habitantes del país -un 90 % de ellos inmigrantes-, aunque el emirato ha tenido que quemar buena parte de sus reservas de divisas para asumir la factura del aislamiento.Según datos del Banco Central, Catar inyectó unos 10.000 millones de dólares, cerca del 22 % de sus reservas, para apoyar su economía entre junio y septiembre, aunque en octubre, por primera vez desde que empezó la crisis, la situación financiera se estabilizó y las reservas volvieron a subir ligeramente.A pesar del desgaste económico, el emir Al Zani no se ha arredrado y el mes pasado llegó a declarar que el país está "mil veces mejor" sin sus vecinos, a los que acusa de no tener interés real en solucionar la crisis.El bloqueo ha servido para impulsar la popularidad del joven emir, que está en el cargo desde 2013, y para disipar los rumores de un posible golpe palaciego que han aireado los medios saudíes.De hecho, esta no es la primera crisis regional desde que en 1995 llegara al trono el padre del actual emir, Hamad Ibn al Jalifa al Zani, quien, para irritación de sus vecinos, comenzó a dotar a su país de una política autónoma de Riad y más cercana al islamismo político.