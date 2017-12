/ Nos deslumbró su mirada llena de inocencia, acompañada de mucho amor, un amor sincero,honesto, transparente.Solo estuvimos allí para ti, para ustedes, eres toda una PRINCESA, la más bella; Por cierto!Tus amiguitos también nos contagiaron de esa radiante fuerza que te llega al alma.Merecen una vida rodeada de las más grandes maravillas porque llegaron a este mundo, a este país para sonreír , soñar, para recibir el más cálido abrazo, sentirse seguras, ese abrazo cargado de amor que solo una madre, padre, un verdadero amigo sabe dar. Ese abrazo que TODAS las princesitas conocen.Cuanta verdad hay cuando dicen que los mejores profesores son los niños, ellos son el futuro, son El HOY. NO te olvides de eso…! Mantengamos vivos sus sueños, sus esperanzas, su inocencia, eduquémosles para que sean personas de BIEN, entreguemos todo nuestro amor, y sembremos en ellos la nueva HUMANIDAD, una humanidad que PERDONE de verdad, donde la TOLERANCIA esté presente en su cotidianidad, Que siempre lleven la Bondad del alma. Esa que NO conoce el egoísmo, la envidia, la Envidia es el sentimiento más RUIN, es una Canallada enseñárselos. Porque cuando conocen la envidia se convierten en personas mentirosas y todos sabemos que estás son las más peligrosas.A mí me mantiene VIVO la esperanza, porque la cosa más bella es el AMOR y el refugio más Seguro: Dios..! Amen.! Sean cada día de sus vidas verdaderos #VenezolanosConCorazon Únete!NOTA: Quiero agradecer a la fundación @LlenandoBarriguitasLaCanada ( www.instagram.com/llenandoBarriguitasLaCanada ) por tan HERMOSA labor, me siento orgulloso de ser Venezolano, de pertenecer a esta Tierra y que mis hermanos lleven ese humildad tallada en sus corazones.Andrés Modesto | #VenezolanosConCorazon Únete!Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi