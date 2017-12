/ Compartir Tweet WhatsApp Uruguay es el primer país de América del Sur en número de turistas recibidos en función de su población: 3.328.450 personas visitaron el país en 2016, según el informe de Uruguay XXI, denominado "Oportunidades de inversión. Turismo"."En los últimos años Uruguay se ha consolidado en el desarrollo de infraestructura hotelera y servicios turísticos de calidad. El país ofrece condiciones naturales atractivas ubicadas a pocos kilómetros de distancia entre sí. Esas características han contribuido a que Uruguay sea el país de América Latina que recibe más turistas en relación a su población", se afirma en el documento.Cabe mencionar que existen otros datos que muestran esta situación positiva: según el documento, el turismo es la "principal actividad generadora de divisas en Uruguay", sus montos superan los US$ 1.800 millones, lo cual muestra que genera más divisas que los tradicionales rubros de exportación del país. Asimismo, esta actividad "ha ganado paulatinamente mayor participación en el producto nacional. En 2015 la actividad turística consistió el 7,1% del PIB de Uruguay y generó cerca de 110.000 puestos de trabajo".Nuestras fortalezasSegún el informe, la primera fortaleza que tiene el país es que se encuentra "estratégicamente" ubicado sobre el Cono Sur del continente. A una hora de Buenos Aires y dos horas de Asunción, Santiago de Chile y San Pablo, el país tiene un "importante potencial" como receptor de turistas en la región.Además, se considera que Uruguay tiene condiciones naturales "muy atractivas" que permiten disfrutar de una amplia diversidad de tipos de turismo a muy pocos kilómetros de distancia entre sí como es el turismo de playa, urbano, espacios rurales, naturaleza, congresos, eventos, entre otros.Como tercer punto positivo, se menciona que existe "una política de promoción activa que, a través de la participación en las principales ferias internacionales y una fuerte inversión en campañas publicitarias, posiciona a Uruguay internacionalmente bajo la marca Uruguay Natural, permitiendo resaltar los valores distintivos del país como destino turístico".El perfil turísticoEn el informe se señala que en 2016 los ingresos derivados del gasto de turistas internacionales superaron los US$ 1.800 millones y que el turismo generó puestos de trabajo para 110.000 personas. Sin embargo, se afirma que este crecimiento que ha mostrado el sector no solo no solo se debe al desempeño de las llegadas internacionales sino que también por el aumento del número de uruguayos que salen para vacacionar, que ha sido "impulsado por las mejores condiciones económicas de los hogares". "El proceso de crecimiento con equidad que ha experimentado Uruguay en la última década, ha permitido un aumento significativo del consumo interno y particularmente del gasto turístico de uruguayos".Con respecto a las tendencias que se han presentado en la última década, se explica que las llegadas internacionales a Uruguay mantuvieron una tendencia creciente durante la última década. "El número de visitantes que arriban al país cada año pasó de 1,8 millones en 2007, a 3,3 millones en 2016, lo que supuso un crecimiento anual de 6% promedio en los últimos diez años. El ingreso de divisas por turismo tuvo un crecimiento acelerado durante los primeros años de la última década. Concretamente, en el período 2007-2011 los ingresos de divisas pasaron de representar US$ 809 millones a US$ 2.200 millones".Por último, se afirma que en los tres años posteriores se registraron caídas consecutivas generadas por las políticas proteccionistas implementadas por el gobierno de Argentina -principal emisor de turistas del país-. Asimismo, en el documento se declara que cuando en el 2015 se levantaron dichas medidas, se produjo un fuerte retorno de turistas argentinos.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi