/ Foto: Presidencia En la madrugada de este lunes, el presidente Mauricio Macri publicó un mensaje en las redes sociales donde además de enviar un saludo al pueblo argentino, reveló el regalo que recibió para navidad."Espero que hayan recibido algún regalito lindo, yo recibí ropa de deporte, me encantó", dijo en un audio difundido en Facebook "Lo único malo es que estas noche uno come demasiado, me comí como medio kilo de turrón, pero acá estoy mandandole un cariño muy grande", agregó.Qué regalo recibió Mauricio Macri para navidadcerrarEl presidente les deseó a todos una feliz navidad y se refirió a lo vivido en el 2017. "Tuvimos un año donde todo nos cuesta, pero vale la pena. Estamos haciendo lo que había que hacer, el país que siempre soñamos", indicó.Macri festejó la Navidad junto a su familia. Foto: Instagram Juliana Awada Ayer, en la víspera de la Nochebuena, el mandatario visitó junto a su esposa , Juliana Awada , su hija Antonia y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el comedor comunitario Los Piletones, que dirige Margarita Barrientos, en el barrio porteño de Villa Soldati.El presidente Mauricio Macri tiene previsto viajar hoy junto a su familia hacia la localidad neuquina de Villa La Angostura, donde se tomará unos días de vacaciones y recibirá al Año Nuevo.Como regreso a la rutina, el jefe de Estado retornará a la Casa Rosada el lunes 2 de enero, para volver a la gestión diaria.Macri festejó la Navidad junto a su familia. Foto: Instagram Mauricio Macri En esta nota: Mauricio Macri Juliana Awada LA NACION PolíticaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi