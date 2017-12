/ Las imágenes en redes sociales se viralizaron por todo el mundo. Un autobús pareció lanzarse contra una multitud en una escalera del subterráneo de Moscú , provocando al menos cinco muertos y 15 heridos.Las causas aún no están claras. La policía indicó que podría tratarse de un fallo mecánico, un accidente ocasionado por el clima o un error humano. Aunque el conductor fue detenido y no se descartaba un ataque terrorista.Un video surgido en el canal de Telegram Mash muestra a un autobús completamente detenido que luego comienza andar y se dirige hacia las personas en las escaleras, en una actitud que podría ser deliberada y crea más dudas.Sin embargo el mismo canal identifica al conductor como Viktor Tikhonov, nacido en 1959. "Cuando quité el freno de mano, el autobús avanzó solo. Hice todo lo que pude para frenarlo, pero no frenaba. El vehículo tiene transmisión automática, así que no puede hacer nada", dijo el hombre, alimentando a la confusión.El hecho ocurrió en la avenida Kutuzovsky, una de las más congestionadas de la capital de Rusia , y el tráfico era el propio de un día normal de trabajo, ya que la Iglesia Ortodoxa celebra la navidad el 7 de enero, en lugar del 25 de diciembre observado por el resto del mundo cristiano.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi