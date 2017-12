/ La Angostura (corresponsal).- En su primer día en villa La Angostura el presidente Mauricio Macri y su familia se encontrarán con un clima típicamente patagónico. La villa, que cada año sirve de refugio al mandatario, tiene los cielos cubiertos, la temperatura apenas llega a los 9 grados y la lluvia se muestra intermitente. Muy del sur. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional se espera para hoy en la región "un frente de vientos" con velocidades de 50 a 70 Km/h.Custodia en la entrada al barrio Cumelén de Villa La Angostura, donde el presidente Mauricio Macri pasará Año Nuevo. Foto: Trilce ReyesPocos kilómetros antes de llegar al Country Club Cumelén, donde pasarán sus próximos días el presidente y los suyos, ya hay apostada una combi del grupo especial GEOP . Mientras que la entrada del espacio se encuentra vigilada por al menos seis efectivos de la Policía Federal Argentina. En el interior del predio, se observan otros equipos con alrededor de 10 policías y camionetas cargadas con agentes de Prefectura Naval . "El presidente y su familia van estar bien cuidados", dice a Clarín una fuente policial.Mirá también Qué le regaló Juliana Awada a Mauricio Macri para Navidad El Country Club Cumelén es un espacio de puertas abiertas y calles públicas desde los primeros meses de 2017, pero por estas fechas su ingreso ha quedado restringido solo a quienes tienen propiedades en su interior y sus conocidos.La hipótesis de un reclamo mapuche - vinculado a la toma de Mascardi en Bariloche o al conflicto que mantiene la Comunidad Paisil Antriao muy cerca de aquí- o de la presencia de integrantes de movimientos vinculados al ultra kirchnerismo, sobrevuela entre quienes están a cargo del operativo de seguridad.El country Cumelén, a la espera de la llegada del presidente Mauricio Macri y su familia. Foto: Trilce ReyesTodavía no está confirmado el horario en que arribará el presidente Macri pero es un hecho que lo hará hoy. Se especulaba con que podría ocurrir después de almorzar en Buenos Aires. Por regla, el mandatario llega en un vuelo privado a Bariloche y desde allí toma un helicóptero hasta el mismo Club Cumelén.Solo ha trascendido que el presidente y su familia se quedarán hasta el domingo 7 de enero en la villa, aunque no fue descartado que el mandatario interrumpa sus vacaciones para realizar alguna actividad en la zona o en otro punto del país. Los representantes del PRO de Río Negro y Neuquén ya anunciaron que intentarán tener un contacto con él para plantearle temas locales.Mirá también Mensajes navideños: de la chicana de Cristina Kirchner, al vestido rojo de Elisa Carrió Es probable que en los próximos días, el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, pase por Cumelén. "Tengo el teléfono de Macri", le señaló el gobernador esta semana a la prensa regional, como una forma de subrayar su fuerte vínculo con el mandatario que ha generado polémica al interior del partido MPN que representa.Las calles de La Angosturas comienzan a poblarse de los turistas que inauguran la Temporada Alta de verano en la Cordillera. Más de 500 mil visitantes llegan a Bariloche, La Angostura y San Martín de los Andes para disfrutar de la naturaleza.Mirá también Mauricio Macri viaja hoy junto a su familia a Villa La Angostura Se espera que Macri no se salga de su típica "agenda" de descanso. Paseos en lancha por el lago Nahuel Huapi, caminatas a lo largo sus orillas blancas de la mano de Juliana Awada, cenas con amigos, golf y escapadas al centro de la villa a comprar helados o alguna noche en el restaurante "Tinto Bistró" de Martín Zorreguieta.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi