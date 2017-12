/ Keiko Fujimori. (Reuters) Keiko Fujimori , líder del partido Fuerza Popular e hija mayor del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), afirmó que este sábado que "es un gran día" para su familia, después de que se informara de que su padre fue indultado por el jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski ." Hoy es un gran día para mi familia y para el fujimorismo. Finalmente mi padre está libre ", aseguró Keiko en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.La hija de Fujimori agregó que "esta será una Navidad de esperanza y alegría", al referirse a que el indulto se otorgó a pocas horas de celebrarse la noche buena.Keiko Fujimori llegó, posteriormente, junto a sus familiares a la clínica de Lima donde permanece internado su padre desde el viernes, tras sufrir una caída en la glucosa y la presión arterial, según aseguró su médico personal.Hoy es un gran día para mi familia y para el fujimorismo. Finalmente mi padre está libre. Esta será una Navidad de esperanza y alegría!!!- Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) December 25, 2017" Es una noche de gran alegría para nuestra familia,para el fujmorismo, han sido mas de diez años de espera en los que mi padre estuvo privado de su libertad, finalmente se hace justicia ", declaró Keiko a los periodistas antes de ingresar a la clínica.La líder de Fuerza Popular agradeció "la decisión del presidente de la República" y agregó que ahora esperan "que este paso que se ha dado se haga sin odios y se genere la reconciliación de todos los peruanos".Por su parte, el hermano de Keiko, Kenji Fujimori agradeció este domingo a Kuczynski , el indulto otorgado a su padre."Q uiero agradecer, en nombre de la familia Fujimori, al presidente Kuczynski por el noble y magnánimo gesto de brindarle el indulto humanitario a mi padre. Estamos eternamente agradecidos con usted. Dios lo ilumine ", escribió Kenji Fujimori en su perfil de la red social Twitter.Quiero agradecer en nombre de la familia Fujimori al Presidente Pedro Pablo Kuczynski por el noble y magnánimo gesto de brindarle el indulto humanitario a mi padre @AlbertoFujimori . Estamos eternamente agradecidos con Ud. Presidente @ppkamigo . Dios lo ilumine.- Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) December 25, 2017Kuczynski firmó el indulto a Fujimori solo tres días después de que se salvara de ser destituido del Congreso gracias a los votos de Kenji Fujimori y otros nueve congresistas fujimoristas, que votaron de manera distinta al resto del su grupo parlamentario, cuyo partido dirige Keiko Fujimori, hija mayor del exmandatario.Kenji, el parlamentario más votado en las dos últimas elecciones, había solicitado a Kuczynski el indulto para su padre en diversas ocasiones anteriores, mientras que Keiko prefirió buscar la libertad del expresidente en los tribunales.El indulto a Alberto Fujimori, de 79 años, es por razones humanitarias, al padecer una "enfermedad progresiva, degenerativa e incurable", con riesgo de agudizarse por las condiciones carcelarias, según un comunicado de la Presidencia de Perú.Con mi papá, no puedo controlar la emoción de alegría. Ahora solo quiero aprovechar el tiempo con el. pic.twitter.com/x7yI3TsNpk- Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) December 25, 2017Al expresidente le habían rechazado en 2013 y 2016 dos solicitudes de indulto humanitario por considerar que no reunía las condiciones.Fujimori permanecía en una prisión construida expresamente para albergarlo, en la base de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP), y contaba con asistencia médica permanente.Periódicamente era trasladado a clínicas de Lima para tratarse algunos males crónicos que padece, como una hernia, hipertensión, gastritis, arritmia y unas lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia, de la que fue operado hasta en seis ocasiones.El ex presidente Fujimori (1990-2000) fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) en las matanzas de 25 personas en 1991 y 1992 perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y el secuestro agravado de un periodista y un empresario en 1992.Con información EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi