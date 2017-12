/ Compartir Tweet WhatsApp El representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruíz declaró en República Radio, que se emite por lacatorce10, que el tema de los cincuentones mostró la necesidad de realizar un debate sobre si es necesario hacer una “reforma estructural” del sistema de previsión social.Según sus palabras, los partidos políticos tienen un compromiso, que es el de convocar a un "gran diálogo" con el objetivo de profundizar los cambios de seguridad social. "Antes este tema no quería discutirse, ahora esta en la agenda. Desde el Presidente de la República hasta Pedro Bordaberry dicen que se necesita una reforma , quizás hablen de modificaciones totalmente distintas, pero lo importante es que va a haber un debate. Entonces, con ese arco de matices sobre el futuro de la seguridad social, está bien claro que en la campaña electoral va a ser imposible que los sectores políticos evadan la responsabilidad y el compromiso de tener en sus programas de gobierno una propuesta sobre la seguridad social, porque si no sería un doble discurso".En términos generales, afirmó que debe existir un "diálogo amplio", en el cual participen todos los sectores sociales representativos para que se analicen los diferentes temas. Uno de ellos es si es conveniente retrasar la edad de retiro. Consideró que atrasar la edad no va a cambiar la ecuación económica. "Si me voy a jubilar a los 65 años, lo voy a hacer con la misma tasa que hoy conocemos, por lo que postergar la edad no va a mejorar las cuentas en el BPS. Por lo tanto, también queremos discutir sobre la tasa de reemplazo, ¿cuánto me devuelve la seguridad social? Porque en Europa es cierto que se postergó la edad, pero allí las jubilaciones se parecen mucho al último salario de actividad".Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi