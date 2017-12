/ El presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski (Reuters) Dos congresistas del oficialista Peruanos Por el Kambio ( PPK ), partido del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski , renunciaron a su grupo tras enterarse que el mandatario indultó al ex presidente Alberto Fujimori , que cumplía una condena a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.Se trató del portavoz del grupo parlamentario de PPK, Vicente Zeballos , y del también legislador Alberto de Belaunde , uno de los mas conocidos representantes de la agrupación, quienes manifestaron su disconformidad con el indulto a Fujimori.Zeballos aseguró al diario El Comercio que presentará su renuncia el miércoles porque el indulto es una determinación del presidente Kuczynski que no encaja con sus convicciones políticas.Por su parte, De Belaunde lamentó en la red social Twitter la decisión del mandatario y anunció que el martes formalizará su renuncia a PPK, como ya había adelantado en la víspera si se materializaban los rumores sobre el indulto.Estas renuncias dejarán al grupo oficialista con solo 16 parlamentarios de los 130 congresistas que componen el hemiciclo peruano, pero puede que en los próximas días se produzcan más dimisiones.Al respecto, el también congresista oficialista Renzo Sheput declaró al diario La República que la decisión del indulto fue tomada sin la participación de su bancada, por lo que esta se reunirá en las próximas horas para tomar una postura conjunta.Lamento sinceramente la decisión tomada. El martes formalizaré mi renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio.- Alberto de Belaunde 🇵🇪 (@AlbertoBelaunde) December 25, 2017" Como bancada vamos a tener una reunión para evaluar esta situación. Reconocemos la potestad que tiene el presidente para tomar esta decisión, pero tiene que haber una evaluación política en cuanto al momento de la decisión y la forma cómo se ha realizado ", comentó.A su turno, el congresista del partido centrista Acción Popular Víctor Andrés García Belaúnde aseguró al Canal N de televisión que el indulto es la prueba de que hubo un "pacto infame" para otorgar el indultado a cambio de que el fujimorismo no destituyera al gobernante el pasado jueves en el parlamento.La legisladora del Frente Amplio de izquierdas María Elena Foronda coincidió en denunciar en la red social Twitter que Kuczynski indultó a Fujimori para pagar una deuda por el rechazo a su pedido de vacancia (destitución)." Burla a la democracia. Se consuma repugnante pacto de impunidad entre asesino de La Cantuta con lobbista de palacio. Kuczynski será recordado por liberar al genocida. Hoy tendremos una Navidad ensombrecida ", sentenció.La líder del izquierdista Nuevo Perú, Verónica Mendoza , afirmó, a su turno, que Kuczynski "acaba de hacer una vil traición a la Patria".PPK indultó a #Fujimori para pagar deuda de vacancia. Burla a la democracia. Se consuma repugnante pacto de impunidad entre asesino de La Cantuta con lobbista de palacio. PPK será recordado por liberar al genocida. Hoy tendremos una Navidad ensombrecida. https://t.co/2PqMzdBVHH pic.twitter.com/jMhcUVY4uB- María Elena Foronda (@mforondafarro) December 25, 2017"A cambio de salvar su pellejo ha negociado con el fujimorismo un indulto infame al corrupto y asesino A. Fujimori. Para usted todo se negocia y se vende, una vez más ha actuado como un vende patria", señaló en su cuenta en Twitter.Mendoza agregó: " Este pacto infame de los corruptos por su impunidad es la muestra de cómo nuestra clase política tradicional trata los asuntos del país. Negociando bajo la mesa en perjuicio de la gente y sus derechos. Es hora de cambiarlo todo, refundar, de impulsar un proceso constituyente ".Kuczynski firmó el indulto solo tres días después de que se salvara de ser destituido del Congreso gracias de una decena de fujimoristas rebeldes con su grupo, liderados por Kenji Fujimori, hijo del expresidente, que en varias ocasiones anteriores había pedido al mandatario que indultara a su padre.El indulto se dio por razones humanitarias, supuestamente porque Fujimori padece una "enfermedad progresiva, degenerativa e incurable", con riesgo de agudizarse por las condiciones carcelarias, según un comunicado de la Presidencia de Perú.El ex presidente (1990-2000) fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) en las matanzas de 25 personas en 1991 y 1992 perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y el secuestro agravado de un periodista y un empresario en 1992.Con información de EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi