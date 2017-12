/ Una víctima de los atentados de la maratón de Boston ayuda a la policía a dar con los responsables al tiempo que se recupera del trauma.La película Stronger narra la historia de Jeff Bauman, un sobreviviente de los atentados en la maratón de Boston , donde murieron tres personas y otras cientos resultaron heridas. Jeff acudió a esta cita deportiva con la intención de reconciliarse con su ex novia Erin, que competía en la carrera.La explosión provocó serias heridas a Jeff, que perdió ambas piernas. El drama explora su batalla personal y la difícil recuperación física que tiene que vivir durante cerca de un año. Su perseverancia para recuperarse inspiró a toda la nación, además de tener un papel protagonista por haber sido él quien identificó a los autores de la masacre .La película se rodó a en la ciudad de Boston a la misma vez que se filmaba el drama "Día del atentado", protagonizado por Mark Wahlberg. David Gordon Green recibió encargo de dirigir este drama basado en las memorias de J eff Bauman. Jake Gyllenhaal y Tatiana Maslany protagonizan la cinta junto a Miranda Richardson.Jake Gyllenhaal utilizó lentes de contacto para cambiar el color de sus ojos de azules a marrones. Información técnicaDuración: 1 hora y 59 minutosDirigida por David Gordon GreenProtagonistas: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Richard Lane Jr. y Nate RichmanLenguajes disponibles: inglés (idioma original) y español (subtitulado y doblada)Recomendada para los amantes de películas como Thank You for Your Service y Battle of the SexesMás fuerte que el destino está en iTunesConsulta en tu país la fecha de disponibilidad para streaming de esta producción.Tatiana Maslany interpreta a Erin Hurley.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi