Por lo menos 5 personas murieron este lunes en Rusia al ser atropelladas por un colectivo que se metió en la entrada de una estación del subte de Moscú . Además, 15 resultaron heridas.En las imágenes divulgadas por medios locales se puede ver como el vehículo baja a gran velocidad por la escalera de acceso a la estación Slaviánski Bulvar , en el oeste de la capital rusa.El hecho se produjo a las 14.50 (8.50 en Argentina), cuando en las inmediaciones de la terminal circulaba un importante caudal de peatones.De acuerdo con la versión policial, el atropello podría haberse debido a una falla técnica o a que el conductor del colectivo, que se encuentra detenido, perdió el control del vehículo.Según un comunicado del comité de investigación, el conductor explicó que el vehículo "estaba parado y luego empezó a moverse de forma inesperada". "Pese a los intentos de frenar el autobús, el sistema de freno no funcionó y el autobús prosiguió su carrera", dijo.A su vez, medios oficiales indicaron que "no se baraja" la posibilidad de un atentado.Fuentes próximas a la investigación dijeron a la agencia Interfax que el chofer no estaba bajo los efectos del alcohol .Según la agencia de noticias Tass , el hombre trabaja para la compañía de transporte hace 17 años y hace más de 30 que obtuvo la licencia de conducir Las autoridades abrieron una investigación criminal por "violación de las reglas de tráfico", sostiene la agencia AFP.En los últimos meses las autoridades locales tomaron medidas especiales de seguridad , como la instalación de bloques de hormigón junto a las veredas, para evitar atropellos masivos ejecutados por terroristas.El siniestro ocurrió en día laboral, ya que la Navidad ortodoxa en Rusia se celebra el 7 de enero.El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin , dio el pésame a los allegados de las víctimas en un mensaje en Twitter.En su mensaje, aseguró que "hay muertos y heridos". Y manifestó: "Siento pena por los familiares y amigos de las víctimas".La misma estación, escenario de otra tragedia"? En julio de 2014 una formación del subterráneo de Moscú descarriló y dejó un saldo de 21 muertos y 160 heridos .El suceso ocurrió durante la mañana entre las estaciones Park Povedi y Slavianski Boulevar , la misma que hoy es noticia por el atropello masivo.En aquel momento, el entonces alcalde adjunto Piotr Biriukov descartó que se hubiera tratado de un ataque terrorista y definió el hecho como uno de los accidentes más graves ocurridos en la capital rusa.Tres coches se salieron del andén. Las víctimas fatales viajaban en el vagón que encabezaba la formación.El metro de Moscú, inaugurado en 1935, es el principal medio de transporte de la capital.