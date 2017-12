/ El portal británico "The Guardian", publicó una lista de los 100 mejores futbolistas del 2017, la cual encabeza Lionel Messi por sobre Cristiano Ronaldo , el último ganador del Balón de Oro, entregado por la revista France Football, y del premio "The Best", por la FIFA 169 expertos de 63 países diferentes confeccionaron la clasificación, de la que forman parte 23 jugadores latinoamericanos : Diez brasileños, seis argentinos, tres uruguayos, dos chilenos, un colombiano y un costarricense.El astro argentino ocupó el primer lugar, mientras que Neymar se ubicó en el tercer puesto por detrás del ídolo del Real Madrid . El Top 10 lo completan Kevin De Bruyne, Harry Kane, Luka Modric, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Toni Kroos y Eden Hazard'The Guardian' también elige a Messi como el Mejor Futbolista del Mundo en 2017… pic.twitter.com/i1f4WH02XZ- ImMESSðŸ"Ÿnante (@ImMESS10nante) December 25, 2017Además del atacante del PSG , Brasil está representado por otros nueve futbolistas. En orden, Marcelo (19), Philippe Coutinho (24), Dani Alves (26), Casemiro (28), Gabriel Jesus (39), Thiago Silva (76), David Luiz (83), Alex Sandro (90) y Fabinho (91).Argentina, por su parte, aportó cinco jugadores junto a Lionel Messi , todos ellos delanteros: Paulo Dybala (14), Sergio Aguero (20), Mauro Icardi (33), Gonzalo Higuaín (34) y cerró la clasificación Ángel Di María en el puesto número 100.(The Guardian) Del 16 al 30 (The Guardian) del 31 al 45 Uruguay fue el tercer país sudamericano con más referentes dentro del centenar de deportistas, con Edinson Cavani (13), Luis Súarez (15) y Diego Godín (63) . Aléxis Sánchez (32) y Arturo Vidal (66) , son los únicos dos chilenos.Finalmente, Colombia y Costa Rica consiguieron quedar representados por un integrante cada uno . Por el lado de los cafeteros, el talentoso Radamel Falcao ocupó el escalón 41, y por el otro, Keylor Navas fue el referente de Costa Rica, instalándose en el puesto 78.(The Guardian) del 46 al 60 (The Guardian) del 61 al 75 (The Guardian) del 76 al 90 (The Guardian) del 91 al 100Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi