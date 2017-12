/ A sus 13 años, Agustín fue testigo directo de una escena que no podrá olvidar jamás. Su papá, Cristian Bejarano (34) fue asesinado frente a sus ojos , cuando ambos volvían de cumplir un sueño : probar el cuatriciclo que el hombre le había regalado a su hijo para Navidad.Cargando video… El crimen fue cometido el sábado a la tarde en el kilómetro 21 de la autopista Ricchieri, en la localidad bonaerense de Ezeiza. Hasta allí habían ido Bejarano y su hijo para disfrutar del Yamaha azul que acababan de comprar.Tras dar algunas vueltas, Bejarano cargó el cuatriciclo en el trailer que llevaba enganchado a su Peugeot 308. Antes de que arrancaran aparecieron al menos dos la drones en un Volkswagen Bora."Mi hermano les dio la llave, él siempre decía que había que entregar todo en un robo, y uno de los delincuentes se subió al auto. Ya se estaban yendo, pero al ver a su hijo desesperado gritar por su cuatriciclo, él los corrió ", explicó Roxana.La zona del crimen, a la altura del kilómetro 21 de la autopista Ricchieri.En el intento por evitar el robo, la víctima se tiró contra el auto. "Abrió la puerta trasera, se metió y agarró del cuello al delincuente que manejaba. Ahí se acercó un tercer ladrón que no sabemos de dónde salió y le disparó".Aunque aún está en shock, el chico pudo reconstruir parte de lo sucedido. "Mi sobrino me dijo: 'Yo vi cómo le dispararon a papá, lo fulminaron' . Le dieron tres tiros, uno en un tobillo, otro en una pierna y otro en el corazón . El nene vio todo", señaló Roxana.Mirá también Matan a un joven de 19 años que intentó defender a su novia de un asalto La víctima se dedicaba a la compra venta de autos y tenía un hijo de 2 meses con una nueva pareja. Alicia, madre del bebé, pidió hoy justicia por el crimen. "Queremos que los delincuentes paguen. Dejaron una familia destrozada , con muchos planes, muchos proyectos", relató a TN , quebrada en llanto.La familia de Bejarano apuesta a la aparición de testigos. "Es una zona muy transitada, en especial un sábado a la tarde. Si alguien puede aportar algo, le pido que piense en esta familia , en un nene que no entiende nada y todavía está en shock", explicó Alicia.El lugar para probar el cuatriciclo no fue elegido al azar. La zona, en el límite entre Ezeiza y La Matanza, s e transformó en una pista informal que visitan varias familias durante los fines de semana.Mirá también Una adolescente de 16 años defendió a su novio de un robo y mató a un ladrón Esta mañana la familia Bejarano esperaba en Laferrere para despedir los restos de la víctima.Además de los la drones que iban en el Bora, los investigadores creen que la banda estaba integrada por un tercer cómplice que se movilizaría en una moto y habría sido el autor de los disparos.Fuentes del caso aseguraron que se esperan las grabaciones de las cámaras de la autopista Ricchieri para intentar identificar a los autores del crimen.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi