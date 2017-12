/ Bahía Blanca. Corresponsalía.Las malas condiciones meteorológicas impedían hoy indagar sobre tres indicios en la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido hace 40 días en aguas del Océano Atlántico.En su último parte de prensa, dado a conocer este mediodía, la Armada informó que el aviso Islas Malvinas no pudo investigar aún el contacto hallado ayer a 814 metros de profundidad . La tarea debe estar a cargo del ROV (vehículo operado remotamente) Pantera Plus, de origen ruso, que viaja a bordo del navío argentino. "Se esperan vientos de 28 a 33 nudos aumentando por la tarde de 33 a 40 nudos del sector noroeste, para mañana martes se espera una disminución y rotación al sector suroeste. Las olas alcanzarán hoy una altura de tres metros y para mañana de 2,5 a dos metros" dice el parte oficial.Estas condiciones impiden también que el ROV analizara otros dos nuevos contactos, a 500 y 700 metros de profundidad , hallados en las últimas horas por la corbeta Sarandí. Se trata del mismo buque que el sábado divisó un indicio a 845 metros de profundidad y que luego el Pantera Plus determinó que se trataba de un medio tambor apoyado en el lecho marino.Mirá también El Irízar regresa a la Antártida diez años después de ser casi destruido Además de la corbeta Sarandí y el aviso Islas Malvinas, la Armada mantiene en la zona de búsqueda al aviso Puerto Argentino que, junto al buque oceanográfico Atlantis, operado por la Armada estadounidense, rastrillan el área asignada desde el Comando de Operaciones de Adiestramiento y Alistamiento, ubicado en la base naval de Puerto Belgrano.Para esta tarde se espera el arribo a la zona del buque oceanográfico Yantar , de la Federación Rusa, tras el reaprovisionamiento de pertrechos y combustible que realizó en los puertos de Buenos Aires y Montevideo.Una d elas últimas fotos del submarino ARA San Juan. Fue tomada el lunes 13 de noviembre por un pasajero de un vuelo que había partido desde Ushuaia."La Armada Argentina y el Ministerio de Defensa mantienen el compromiso de acompañar a los familiares de los 44 tripulantes , alojándolos y asistiéndolos en todas las necesidades básicas", cierra como es habitual el parte de prensa de la Armada de este lunes.Mirá también ARA San Juan: la búsqueda continuará en Nochebuena y Navidad, informó la Armada La llegada de la Nochebuena y la Navidad sin certezas sobre lo ocurrido con el submarino acentuaron la angustia de los familiares. "Me iluminaste la vida, amor mío. Desde el primer día. Desde que te vi y me viste. Porque me viste, amor. Y me arreglaste. Me salvaste. Mi corazón te sigue a donde vayas. Te espero toda la vida, porque la única vida que quiero es con vos. Hasta el infinito, mi cielo", escribió en las primeras horas de hoy en su cuenta de Twitter, María Eugenia Ulivarri Rodi, novia de Renzo Martín Silva, tripulante del San Juan. Vivían juntos y tenían previsto casarse el año próximo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi