/ Nochebuena es una de las veladas más especiales del año. Las familias se reúnen para celebrar y esperan con ansias la llegada de Papa Noel con los regalos. Fotos al lado del arbolito, videos con los más chicos del clan abriendo regalos, canciones navideñas y banquetes especiales -que en muchos casos incluyen el famoso vitel toné- son algunas de las clásicas postales de todos los 24 de diciembre. Y claro que las celebridades no se quedan atrás. Las redes sociales son un espejo de lo que sucede puertas adentro y gracias a ellas pudimos saber que en el ámbito local: Marcelo Tinelli festejó con su mujer , Guillermina Valdes; Adrián Suar celebró con su hija, Margarita y compartió un hilarante video; Pampita Ardohain estuvo en Punta del Este y terminó la noche en un boliche con amigas; Tini Stoessel arrancó la Navidad junto a su hermano. Mientras que dentro de las estrellas internacionales, Miley Cyrus se divirtió en familia y cantó canciones alégoricas.Esperando a papá Noel!A post shared by Adrián Suar (@elchuecosuar) on Dec 24, 2017 at 4:49pm PSTLa noche de Marcelo TinelliQué hicieron los famosos en Nochebuena. Foto: Instagram Además, un banquete especial para la gran nocheQué hicieron los famosos en Nochebuena. Foto: Instagram Y un postre temáticoQué hicieron los famosos en Nochebuena. Foto: Instagram Pampita Ardohain con amigas…Qué hicieron los famosos en Nochebuena. Foto: Instagram Y muchas másQué hicieron los famosos en Nochebuena. Foto: Instagram Tini Stoessel, con su hermanoQué hicieron los famosos en Nochebuena. Foto: Instagram Julieta Cardinali con las más chiquitasQué hicieron los famosos en Nochebuena. Foto: Instagram Marcela Kloosterboer dejó un mensaje de NavidadQué hicieron los famosos en Nochebuena. Foto: Instagram Y además…The tree ain't the only thang gettin LIT this year."????? @tishcyrus @brandicyrus @noahcyrusA post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Dec 24, 2017 at 9:47pm PSTFeliz Navidad by @noralihgago y @flor_de_p"?????A post shared by Florencia Peña (@flor_de_p) on Dec 24, 2017 at 8:58pm PSTDespues del pesebre nos visita Papa Noel con mucha alegria!!!graciasss @gusasola estuvo relindo!!! Inesita me dijo viste q Papa Noel usa crocs??????A post shared by Maru Botana (@marubotanaok) on Dec 24, 2017 at 10:24pm PST"????? FELIZ NAVIDAD"?????A post shared by Zaira Nara (@zaira.nara) on Dec 24, 2017 at 7:32pm PSTFeliz Navidad"? salud paz y amorA post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Dec 24, 2017 at 6:08pm PSTJuntos en Familia les deseamos una Feliz Navidad!! Musical Style"?"??? PAZ para todos!!"? #Familia #Cipriota @sucipriota @florcipriota @tulicipriota @paulitacipriota @petocipriota @puchigrondona @agustingrondona @marianocipriota @cipnico @verocipriota @jacintocipriota @john.pelucaA post shared by Luz (@cipriotaluz) on Dec 24, 2017 at 4:17pm PSTSoy la única ansiosa que ya hizo las compras navideñas??? Las hice el finde y ya me llegaron"??? Gracias @MercadoLibre.Arg por la rapidez, chocha con los @lego en casa"? vos también #BuscaLaMagiaNavideñaA post shared by Juana Repetto (@juanarepettook) on Dec 19, 2017 at 12:35pm PSTEn esta nota: Marcelo Tinelli Miley Cyrus Adrián Suar Pampita Ardohain Personajes Los famosos y la Navidad Tini Stoessel LA NACION Canal Espectáculos Hot en redes sociales Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi