Para competir en el segmento de los SUV chicos como la Ford EcoSport, Honda HR-V y Peugeot 2008 , Volkswagen está preparando el T-Cross , un rival para aquellos que se producirá en Brasil . Ahora descubrieron una de las primeras unidades de ensayo durante pruebas dinámicas en ese país.Leé también Amarok, Gol y Tarek, entre las 18 novedades regionales de Volkswagen hasta 2020Las imágenes publicadas por el medio Autos Segredos no permiten ver demasiado de la carrocería y su diseño por el espeso camuflaje . Se lleva a observar que posee cinco puertas y unas barras en el techo. Aunque no es oficial, su llegada a la Argentina sería avanzado 2018 .Una unidad de pruebas y muy camuflada del T-Cross, el futuro SUV chico de Volkswagen. Según el portal de noticias, el ejemplar visto tiene el motor 1.0 TSI turbo asociado a una caja automática. Es la misma mecánica que usan en otros modelos como el Up. En este último caso rinde 101 caballos de fuerza. El T-Cross también tendría el 1.6 MSI utilizado en modelos como el Polo.Con este y el Virtus comparte plataforma : una derivación de la famosa MQB modular, que se adapta a diferentes tamaños y características. La producción brasileña del T-Cross está programada para arrancar en 2018 y ese mismo año se presentará en dicho mercado.El T-Cross se fabricará en Brasil para competir contra la Ford EcoSport, entre otros. Volkswagen competirá en la gama de la EcoSport con el T-Cross y por encima ubicará un futuro producto argentino . Es el denominado Proyecto Tarek , que muy probablemente llegue a la calle como Tharu .Es un SUV mediano que se producirá en 2020 en Pacheco, provincia de Buenos Aires. Peleará en el nicho de la Honda CR-V. Para eso invertirán US$ 650 millones, tal como informó la marca en noviembre con la presencia del presidente Mauricio Macri .El T-Cross Breeze es un concept cabrio. Algunos de sus rasgos de diseño se podrían ver en el producto final.