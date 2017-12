/ Algunos mostrando a la familia, otros solos y en poses sexy y hubo también quienes apostaron por mensajes profundos y reflexivos. La Nochebuena hizo que la farándula vernácula se volcara a las redes sociales para mostrarse con sus matices: dulces, zarpados y solidarios.Sol Pérez se mostró sensual con un vestidito corto y con un look muy insinuante. Ese grupo de posteos "hot" también lo integró el actor Mariano Martínez que dejó ver sus abdominales levantando suspiros en la platea femenina.Otros famosos optaron por mostrar toda la ternura de sus hijos. Es el caso de la actriz y cantante Jimena Barón que mostró a un Momo super canchero. Marley también hizo derretir las redes sociales con la foto hiper-producida de Mirko.La pequeña Chloé, en los brazos de su madre Jesica Cirio y acompañada por su padre Martín Insaurralde, también causó furor en Instagram.El futbolista Fabián Cubero pasó sus primeras Fiestas sin su ex mujer Nicole Neumann. Sin embargo, no se lo vio triste ya que estuvo acompañado por todo el afecto de sus tres hijas.Evangelina Anderson también mostró a su pequeña Emma, fruto del amor con el exjugador Martín Demichelis.Dady Brieva se mostró sonriente junto a sus hijos, en un posteo publicado en la cuenta de su mujer La Chipi.Cada uno por su lado, los Sabatini y las Palmiero también se mostraron unidos. Catherine Fulop, Ova Sabatini y sus hijas Oriana y Tiziana posaron juntos. Lo propio hicieron los familiares de la conductora.Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona, se mostró sonriente junto a Dieguito Fernando con un deseo de "Felices Fiestas" para sus seguidores. Por su parte, el astro de fútbol -copa en mano- también le envió saludos a sus seguidores; lo mismo hizo su pareja Rocío Oliva.Entre los que dejaron un mensaje reflexivo y más profundo para esta Navidad estuvieron Marcelo Tinelli, que exhibió una pizarra con una frase sobre el significado de esta Fiesta. Y también Victoria Xipolitakis quien se mostró vestida de Mama Noel en un hospital con una nena con cáncer.También hubo quienes se mostraron prodigándose amor con sus parejas y otros solos. La modelo Rocío Guirao Díaz se mostró fogosa dándole un beso a su marido Paladini.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi