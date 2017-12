/ Cuando todo empezó ellas tenían 17 años y él, 44 . Era su profesor en un taller de teatro que funcionaba en el Centro Cultural Sábato de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Pero esa habría sido solamente la máscara que encontró para ocultar su verdadero objetivo. Casi tres años después, siete exalumnas de ese hombre se unieron y denunciaron que las captó en una secta y las sometió a rituales con abusos sexuales en su casa.Durante el tiempo que las víctimas asistieron al grupo del supuesto profesor Leonardo Bugliani , fueron perdiendo de a poco el contacto con sus amigos, con sus familias y con sus parejas. Así, en ese estado de vulnerabilidad, las clases a las que asistían se terminaron convirtiendo en un espacio para las orgías y las violaciones.ESTA ES MI HISTORIA. El relato de una de las víctimas del supuesto profesor. "Este tipo con un discurso de liberación espiritual realizaba abuso psicológico y sexual de menores", remarcó una de las denunciantes en un extenso relato en su perfil de Facebook y agregó: "Tres años atrás esto me habría parecido un delirio. Dos años atrás ya estaba demasiado atrapada para ver la red . La voz de mi deseo y mi voluntad estaba silenciada adentro mío, él había tomado todo mi cerebro".Leé también Escándalo en la Facultad de Trabajo Social de La Plata: 50 mujer es denunciaron a 5 compañeros por acoso sexualLlevó tiempo pero al final, ganaron sus ganas de vivir y pudo salir de esa pesadilla en la que se había hundido casi sin darse cuenta. Entonces sobrevino la necesidad de que todo ese silencio contenido se hiciera denuncia, sirviera para que a otras no les pasara lo mismo. Hace un año, se reencontró con otras víctimas y juntas empezaron a andar ese camino en busca de justicia.Ahora, todo está en plena investigación pero mientras tanto el juzgado a cargo de Alejandro Héctor Ferro ordenó una restricción de acercamiento de Bugliani hacia las mujer es y también un allanamiento en su casa donde, indicó el diario Página 12, se secuestró "mucho material informático, que se está peritando".Más sobre abuso sexual La hermana de Jonathan Fabbro dijo que el abuso sexual "pudo haber sido de otra persona" Condenaron a un año de prisión en suspenso a un médico por abusar sexualmente de una enfermera Escándalo en Estados Unidos: descubrieron a una profesora teniendo sexo y fumando marihuana con un alumno "En este momento, en este instante, hay muchas adolescentes en riesgo . Hay muchos tipos (…) que se creen con derecho a dominar tu vida y absorber toda tu energía vital para su propia satisfacción", dice el relato de la joven en la red social. "Esto sucede y es tiempo de que se hable. Para prevenir, para que todo el mundo sepa quién es este tipo, Leonardo Bugliani. Para que no le pase a ninguna más".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi